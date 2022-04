Chiquis Rivera está rifando una camioneta Mercedes Benz por el Día de la Madre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de su gran éxito en el arranque de su Abeja Reina Tour en la ciudad de Pala, California, Chiquis Rivera ha dado una notición a sus fans. La cantante rifará una camioneta Mercedez Benz 2021 el 10 de mayo, fecha en que celebra el Día de La Madre en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica también.

El domingo Chiquis Rivera dejó a más de uno botando la baba al salir al escenario forrada con jeans ajustados y cuero en la entrepierna. Ahora ha dado a conocer que rifará una camioneta Mercedes Benz año 2021. Los requisitos los tiene en un link de su cuenta de Instagram.

Durante el video, Chiquis Rivera muestra toda la camioneta por dentro y por fuera. También explica el por qué de esta rifa. “¡Hola a todos! ¡Le estoy dando a 1 afortunado ganador la oportunidad de ganar mi Mercedes Benz 2021! Compré este automóvil como un auto de la empresa para mi empleado, ¡tiene menos de 5k millas! Después de pensarlo un poco, pensé que le daría a uno de ustedes la oportunidad de ganar este auto en lugar de simplemente venderlo. Buena suerte a todos y feliz dia de las madres!”, es el mensaje que aparece en el link de la rifa de Chiquis Rivera. En el mismo se detalla que el precio de cada ticket para participar es de $100 dólares. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fans 🐝💕 (@chiquis_diva)

La hija de Jenni Rivera dio un show a la altura de las grandes estrellas. Además, la acompañó parte de su familia y por supuesto su novio, Emilio Sánchez. El momento más tierno de la noche fue cuando su hermanito Johnny López bailó con ella y cantó a todo pulmón la canción que estaba entonando su hermana. Sin duda, de todos los hijos de Jenni Rivera, estos dos tienen una relación muy especial. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fans 🐝💕 (@chiquis_diva)

Además, Chiquis Rivera detuvo en algún momento el espectáctulo para pedir un aplauso y agradecer a su abuela Doña Rosa por haber asistido al concierto. A pesar de las diferencias que han estado presente entre los hermanos de Jenni Rivera y los hijos, la señora fue a apoyar a su nieta. No en vano siempre han bromeado que es la nieta preferida la matriarca. View this post on Instagram A post shared by Chismes SPANGLIOSO 💋💋 (@spanglioso) Instagram de Spanglioso.

A pesar que se había dicho que que Chiquis y su abuela estaban separadas, lo cierto es que semanas atrás Doña Rosa había publicado una foto en su cuenta de Instagram con el libro “Invencible” de Chiquis Rivera en la mano: “Mi niña hermosa”, escribió para su momento. View this post on Instagram A post shared by Rosa Rivera (@senora_rosa)

No hay duda que fue una gran noche para Chiquis Rivera, quien además demuestra un amor muy especiales por sus fans. Aquí les dejamos el video “El Honor” que estrenó hace un día.

