Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de abril de 2022

Viene una ola de bendiciones a tu vida y con ella oportunidad de un viaje fuera del país y recuperar el amor con una persona de tu pasado quien anteriormente te dañó, pero está muy arrepentido. En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores. Ten cuidado con lo que comes pues hay shingos de posibilidades de infecciones estomacales.

Recibirás noticias de una amistad que se había alejado de ti. En cuestión de amor debes aprender a no depender de ninguna persona pues cuando esta se vaya te quedarás con las manos vacías y caerás en esas shingadas depresiones a las cuales cada día estás más acostumbrado o acostumbrada. Despabílate y quita de tu vida todo eso que te cause estrés, ansiedad, depresión y todo eso que no te permite avanzar ni ser feliz, la vida es my simple pero no la has sabido vivir y aprovechar como Dios manda.

Vienen cuestiones muy importantes que deberás atender y que tienen que ver con pagos que no realizaste a tiempo. Si ya tienes pior es nada deja de andar dándole atole con el dedo a otras personas sobre todo en las redes sociales, hay posibilidades que te cache tu pareja y se te arme la de Dios es Padre.

Te enterarás de chismes que han estado ladrando unas disque amistades. Una invitación a salir con familiar o amistad podría surgir en estos días. Cuidado con cambios de actitud repentinos pues no se ven del todo buenos para ti ya que podrías dañar muchas personas que te rodean en tu vida. Cambios de última hora y posibilidad de conocer a una persona por medio de una amistad que te va a dejar con la boca abierta.

Viene un nacimiento dentro de la familia y vendrá con torta bajo el brazo. No te quejes tanto y mejor ponte a jalar en eso que quieres lograr, algunas veces te desesperas un shingo por no lograr las cosas rápido, pero es por tu shingada flojera que nomás no te ayuda en nada, no te confundas en tus sentimientos algunas veces con un shingado hola que te dice ya andas aflojando o pensando que conociste al amor de tu vida, déjate de pend#ejadas e invierte más en tu arreglo personal pues últimamente has descuidado un shingo esa parte y cada día te poner más cerdo o cerda.

No te obsesiones con alguien a quien no le interesas o no te quiere en su vida, supéralo y ve otras opciones. Viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo jale con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor. Familiares te visitarán.

No mal gastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo pues cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti. Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, sino confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí. Una oportunidad de un negocio de compra y venta es ideal para mejorar tus shingados ingresos.

Has planeado un viaje y está por materializarse, aprovecha tu tiempo, dinero y vida para disfrutar con quien más quieres estos días. Te viene una enfermedad que podría hacerte caer en cama o darte algunas molestias. Ten mucho cuidado con cambios repentinos de carácter y humor los cuales podrían afectarte demasiado. Crecimiento muy importante en tu vida, pero deberá de ir de la mano de una actitud muy positiva. Recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y te ha dado será la mejor manera de que tu actitud cambie y puedas recibir buenas energías a tu vida.

Muchas oportunidades en tu economía que deberás de aprovechar al máximo si quieres ser alguien y salir adelante en tu vida. No dejes que personas de tu pasado se quieran pasar de listos contigo, ten calma y deja que la vida fluya cada uno terminará donde debe de estar.

Cuídate de traiciones por parte de familia. Si sientes duda acerca de una decisión que tienes que tomar, ten calma y consúltalo con esas personas que son importantes para ti y te quieren sus consejos te harán despejar muchas dudas. No dejes que la vida te dé el mismo golpe dos veces así que aprende del primero para que no te vuelva a suceder.

Recuerda que tu carácter ha sido formado con base en la shingada vida que has llevado, algunas personas no les parece tu forma de ser, pero al final si te quieren te aceptarán con todos tus shingados defectos. Muchos amores del pasado se hacen presentes y con ellos muchos días buenos para ti pues comenzarás a seleccionar quien en realidad vale la pena y quien ya no. Ten mucho cuidado con una persona de tez blanca pues podría ocasionarte problemas con tu pareja en caso de tener.

Si estas soltero o soltera posibilidades de encamarte con persona que conocerás en una red social, no des las nalgas ni el chocotronco a la primera cita, por más caliente que andes debes aprender a darte a respetar y dejar el deseo, pues solo así podría surgir un mayor interés hacia tu persona por parte de esa persona que te interesa. Trabajo mal pagado??, busca mejores opciones y no te quedes atorado o atorada ahí, hay posibilidades de mejorar ingresos pero mientras no busques no encentrarás ni madres!

Como enemigo o enemiga no tienes piedad y siempre esperarás el mejor momento pa dar tu golpe, sueles dejarte caer pa que te levanten, pero es estrategia que usas para lograr lo que deseas. Momento de pensar en lo que fue y puede volver a pasar en próximos días para que estés preparado para el golpe. Un viaje familiar podría darse en las próximas fechas.

No gastes tanto en shingaderas que no necesitas porque estas por entrar en una etapa económica con algo de carencias. Un amor del pasado podría aparecer en estos días, define tus sentimientos, te darás cuenta de que has superado esas traiciones. Si ya tienes una relación dedica más tiempo a tu pareja, el trabajo no lo es todo. Aguas con celos. Tus esfuerzos y dedicaciones se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace un shingo.

Ten presente que en la medida que busques encontrarás. Habrá quien te va a meter el pie o andar de hocico suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle pues son personas que ni vida tienen y solo buscan la manera de fregar a alguien. Tu carácter será tu mejor arma pa shingar a quien te quiera ver la cara.

Muchas oportunidades en el amor en caso de estar soltero o soltera solo debes de ser muy inteligente para no seguir cometiendo las mismas pendej#adas de siempre. Un nuevo amor podría surgir en estas fechas, comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy al pendiente de ti. Estrés laboral y cansancio, tienes que dormir más y dejar de pensar tanto antes de dormir, las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti.

Cuidado con pérdidas de dinero y accidentes automovilísticos que estarán a la orden del día. Ya déjate de mam#adas absurdas y atiende tu shingada vida, entras en una etapa muy perra en la cual la pen#dejez que te había mermado la existencia comenzará a desaparecer, es momento que disfrutes lo que tienes y lo que viene, no te quedes con ganas de nada y aprovecha bien todo. Que te valga mad#res opiniones de otras personas pues tu eres el o la única responsable de tus cosas y destino.

Amores del pasado retornan y vienen con mucha fuerza, sino te pones perra vas a cagarla bien gacho. Si sientes necesidad de buscar a alguien del pasado porque quedaron cosas pendientes por decirle, búscale y dile lo que siente, no te quedes con ganas de nada pues a la larga todo ese rencor, odio y tristeza será responsable de enfermedades.

Tendrás noticias de expareja, pero solo te van a salar y arruinar tus días, no tomes en cuenta esas cuestiones pen#dejas, necesitas poner atención a lo que haces pues algunas veces actúas sin pensar y por eso vives regando el tepache. Cuidado con comentarios de personas de tu familia que podrían dañarte o hacerte pasar un mal rato. Eres un ser muy tranquilo, pero cuando te haya tu hilo negro no hay quien te detenga sueles destruir todo a tu paso cuando se meten con tus macetas.

No permitas que tu falta de actitud y ganas te shinguen tus proyectos, tienes todo para lograrlos el pedo es que te desespera no ver resultados pronto. La vida te pondrá en una situación algo complicada, pero será para reacciones y no sigas apendejandote por los mismos errores de siempre. Amor a la distancia comienza a revivir, empezarás a sentirle sabor a la vida y al amor. Eres una persona muy entregada y mereces a una persona igual a ti.

Estas en una etapa en la cual tu físico comenzará a importarte un chingo, no descuides esa oportunidad y échale chingazos al gym y la dieta pues en muy poco tiempo verás los resultados. Cuida mucho tu relación en caso de tener una pues podrías caer en celos pen#dejos a causa de tus shingadas inseguridades. No te dejes manipular por las personas que te rodean pues buscarán shingarte o dañarte con ciertas actitudes sin sentido.

En cuestiones del amor es importante que tengas presente que el sexo es una cosa y lo sentimental otra, eres de los signos más cachondos que requieren su dosis de sexo por semana, si no tienes una relación o pareja estable, búscate alguien de tiempo parcial que llene el tanque, eso sí, siempre con responsabilidad y sin involucrar el corazón pues puedes salir lastimado o lastimada. Es momento de volver a creer en eso que mueve tu mundo, que pongas tus proyectos en la mesa y empieces a trabajar en ellos.

No confundas la amabilidad de las personas con amor o atracción. Momento de mandar a la mierda a personas falsas que solo te han robado energías y han hecho pasar un mal momento cuando no lo merecías. Siempre buscando la perfección a toda costa y medida, no te dejes manipular por personas sin cerebro que solo buscarán shingar tu día o desestabilizar la poca paz que te cargas. Habrá momentos del día en que te sientas bien inche perdido o perdida y no sepas que shingado camino agarrar, ten en cuenta que muchas de tus malas decisiones son por no conectar el cerebro con el corazón.

Ten mucho cuidado de una amistad muy cercana a ti pues andará dejándote en mal con otras personas. Vienen problemas en el estomago como gastritis o colitis, bájale a las harinas, chescos y picantes pues podrías requerir una intervención quirúrgica o mínimo ir a parar al hospital por tus descuidos.

Cada que requieras platicar con alguien busca a una persona verdaderamente cercana a ti, te has equivocado mucho con amistades falsas y podrían utilizar tu información en un fututo para chingarte. Si una vez viviste de rodillas no tienes porque volverlo hacer, a veces te faltan huevos y ovarios para darte cuenta de que no hay necesidad de mendigar, cariño, atención ni amor por nadie.

No dejes que la vida se vaya y no la aproveches, ponte las pilas y haz todo eso que mueve tu mundo, ve tras la felicidad y date la oportunidad de creer nuevamente en ti y en quitar de tu vida esos apegos que no te llevan a ningún sitio. Cada que sientas necesidad de una persona a tu lado o pareja, piensa un poco en lo que has logrado individualmente, ten presente que no requieres de nadie para labrar tu felicidad, necesitas shingos de fuerza de voluntad e inteligencia para poder aceptar que a veces es mejor estar solo o sola sin rendir cuentas que tener a alguien que shingue tu libertad.

Posibilidades de arreglar documentos o hacer algún trámite en estos días. Necesitas comer más fibra y tomar más agua pues podrías sufrir problemas de estreñimiento. Te vas a enterar de una fiesta, reunión o evento al que no fuiste solicitado o solicitada.

Vienen momentos de grandes cambios profesionalmente los cuales te ayudarán a Aprovecha esta racha de buena suerte para realizar tus planes y comenzar a preocuparte por tu apariencia. No todo en la vida es trabajo, no descuides tanto a tu familia y no busques fuera de casa lo que tienes ahí. No temas a una oportunidad de negocios que te estarán ofreciendo en estos días, te podría ayudar a incrementar notablemente tus ingresos. Aguas con el insomnio, necesitas no pensar shingaderas antes de dormir.

Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que te propongas en tu vida, recibirás noticias de ex pareja o persona que tienes ya un tiempo de no ver. A causa de tus shingaderas, pende#jadas y estup#ideces es que estas viendo así el presente. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues en estos días te darás cuenta del tipo de amistades que te andas cargando y que de todas esas no se hace una. Ponte perra en lo que quieres y deseas antes que la vida te lo quite.

Tus amistades son muy de buscarte solo para la peda o cuando necesitan algo pero no son capaces de ver cuando requieres de un consejo, un hombro o una palabra para sanar tu alma. Ya no temas a cambios, requieres dejarte de huevonerías y ponerte las pilas, chin$gos de energías negativas que te cargabas han disminuido un shingo y el poder divino te protege.

Te enteras de embarazo de amistad. Vienen días de muchos cambios los cuales deberás de atender, dinero en puerta y posibilidad de encontrar una persona que será muy similar a ti en gustos y demás cosas. Cuidado con noticias que no te favorecerán en el terreno de la economía pues has tirado tu dinero y desperdiciado en cosas que no te están dejando nada. Amores de una noche y posibilidades de emprender un viaje muy importante.

Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen shingos de envidia, en estas fechas recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme que solo te pondrá de mal humor. No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, recuerda que el que ama o da más es el que pierde en las fregadas relaciones. No te estreses ni pienses en cosas que no son y menos si no lo han visto tus ojos, recuerda que la gente con tal de fregar inventan puras mam#adas.

Una amistad tuya te va a buscar en estos días para que le des un consejo. Tienes que dar otra oportunidad a alguien ahora pon tú las condiciones, si te lo propones vas a shingar bien bonito y voltear la tortilla a quien una vez te hizo daño. Si tienes una relación unas amistades de tu pareja le han metido chismes sobre tu reputación.

Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu shingado cuerpo que es el único que tienes pa toda tu vida, invierte en él y pronto verás los resultados que buscas. Si tienes una relación ten presente que no todo deben de ser palabras sino también hechos, muéstrale a tu pareja lo que sientes con detalles y acciones que fortifiquen el amor que sientes. No les des caldo ni prendas el boilers con otras personas.

Es momento de que la vida te devuelva a manos llenas eso que te quedó a deber en tu pasado, cree en ti y confía en ti y todo te va resultar de la mejor manera. Aprende a cuidar más tu forma de ser y a sanar tu corazón de todas esas heridas que traes dentro y no te han dejado avanzar. Vienen momentos de cambios los cuales te ayudarán a creer y crecer en todo lo que quieras y emprendas. No pienses pende$jadas que no son ni existen antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente. Te enteras del fallecimiento de una persona conocida.

Si te dañaron o shingaron en el pasado ya nada se puede hacer pa cambiarlo, ten presente que no puedes vivir toda tu vida con miedo a que te lo vuelvan hacer y a volver a sufrir, de los errores has aprendido, disfruta lo que venga y no te cierres a nuevas y mejores oportunidades, manda a la fregada a toda la shingada gente que solo te hace sentir mal o te estresa un shingo con acciones y pensamientos pen$dejos.

Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de abril de 2022

Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario. Chequea lo que deparan los astros para ti este 08 de abril de 2022

Grandes oportunidades para Leo, pero debes ya no flojear tanto, cada proyecto que traigas en mente puede hacerse realidad siempre y cuando así lo desees, no pagues con la misma moneda los golpes que te dan, recuerdo de qué este hecho, no vale la pena bajarte al suelo y ser como los demás. Es momento de poner ese negocio que tanto quieres pues viene una racha muy buena en tu vida llena de crecimiento en el área de los dineros, estas en buenos tiempos para consolida un chingo de cosas.

Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes. Tu familia lo más importante y simbolizará crecimiento para ti en muchos aspectos así que trata de siempre llevar la fiesta en paz con ellos.

Si tienes tu pareja no la descuides por cuestiones que no te dejan nada de provecho pues últimamente te centras mucho en situaciones y cosas que lejos de beneficiarte te causan conflictos internos y externos.

Cuida el entorno que te rodea, Virgo, pues muchas veces eres parte de chismes y de dimes y diretes. Aprende a darte cuenta quien vale la pena en tu vida quien no debería seguir. No dejes que las personas te manipulen y logren el objetivo de shingarte la existencia, es posible que recibas noticias de un trabajo que habías estado esperando desde hace ya algún tiempo. Cuidado con manipulaciones dentro de la familia y con embarazos no deseados.

Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio porque podrías presentar ciertos problemas de salud en poco tiempo. Recuerda de qué estás hecho y ve por ese sueño que habías idealizado desde hace muchos años, ya no esperes que quienes te rodean te den luz verde para hacerlos realidad, estas en el mejor tiempo para consolidar cuanto quieres y te has propuesto.

Un amor importante seguirá creciendo en tu vida solo es cuestión de que sigas cultivándolo y trabajando en eso. Vienen días muy intensos de mucho trabajo sin embargo deberás de llevarte las cosas con calma para que no caigas en problemas de estrés.

Momento para Libra de dejar atrás rencores que no te llevaron a ningún sitio, no dejes que la vida te cobre la misma factura dos veces seguidas. Sino cuidadas tu entorno y lo que te rodea podrías tener ciertas perdidas no solo de personas sino también de cosas y dinero. Es momento de despabilarte y pensar mejor en lo que quieres y deseas de tu vida, comenzarás a ver respuestas que habías estado esperando y un cambio inesperado en actitud en tu pareja en caso de tener.

No es buen momento para el amor así que si andas de romance bájale dos rayas a eso. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás. Si ya tienes una relación es preciso que tomes en cuenta las señales que tu pareja te pone pues has descuidado cuestiones básicas de tu relación.

Cuidado con amigos de amistad cercana, te andan echando mucha leña al hablar de ti. Caíste al suelo más de una vez y nadie te dio la mano, tuviste que levantarte por tu propia cuenta y gracias a eso nadie más volverá a pisotearte ni a meterse en tus terrenos.

Escorpio se entera de que una amistad anduvo de pu$ona con una ex pareja tuya o hasta pareja actual y te va dolores mucho. No pretendas cambiar por nadie pues nadie es merecedor de algo así. Aprende a decir que no y a no estar siempre para esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo y después te mandan a la mie#rda. Cuidado donde dejas los dineros o llaves porque vienen perdidas. Deja de juzgar a las personas y mejor mira tus zapatos.

Recibirás un mensaje o llamada que te va a tener algo incomodo o incomoda en las próximas semanas. Recibirás noticias y chismes de algo que te pondrá a pensar mucho, no te preocupes por problemas que ni son tuyos. Muchas oportunidades de crecimiento, pero deberás de echarle todos los kilos, haz la flojera a un lado que ya no es momento de eso.

Es momento que pongas los pies en la tierra y no pierdas esa humildad que te caracteriza y te hace distinto a las demás personas. Ten mucho cuidado con lo que estás pensando porque se están haciendo realidad muchas cosas, en el amor vienen cambios buenos pues comenzarás a sentir mucha atracción por una persona que posiblemente hasta sea de tu mismo signo.

Un cambio de casa se ve muy próximo para Aries y la posibilidad de entablar relación con persona con la que ya has estado saliendo o cogiendo. Momento de pérdidas materiales así que ponte perra porque podrías quedar en banca rota. Cuidado con persona del pasado de ojos claros que podría retornar a tu vida y causarte graves conflictos. Vienen amores de una noche y la posibilidad de abrir negocio que tiene que ver con los alimentos.

Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Un amor se comenzará a concretar en próximas fechas, bien por red social. Si tienes pareja pon las cartas sobre la mesa y dile lo que sientes y lo que te incomoda, solo así lograrás no explotar más adelante. Has aprendido bien de cada uno de tus errores, es complicado que te vuelvan a ver la cara y eso es muy bueno.

Amistad se embaraza, una noticia que tiene que ver con compras y ventas o con una fiesta se aproxima. Es momento de creer más en tu capacidad de lograr tus sueños y tus metas, deja de darle vuelta al asunto y si lo vieron tus ojos no tienes por qué hacerte pen$dejo o pen$deja y justificar los errores tuyos o de las demás personas.

No es momento de perder el tiempo para Tauro con personas pen$dejas que solo te causan conflictos y no te dejan avanzar por envidiosas, no quieren que tengas más que ellos. Cuidado con lo que piensas porque muchas cosas van a salir ciertas, traes el sexto sentido más desarrollado que nunca y comenzarás a ver cosas que antes no. Deja de pensar en el pasado y céntrate en tu presente, estas a nada de lograr objetivos y metas que habías dejado inconclusas.

Cuidado con dolores de estómago pues se harán presente y podrías enfermarte en estos días. Semana de cambios laborales y de poner un alto a quien se quiera pasar de listo. No descuides tu cuerpazo criminal, hay subidas de peso muy perro. Entrarás en una situación de conflicto muy perra la cual te pondrá entre la espada y la pared.

Vienen días en los que entenderás porque estas dónde estás y porque no has conseguido ese sueño que has traído en mente, recuerda que no son días ni momentos para lograr esas cuestiones. Es preciso que tomes decisiones que te conduzcan a acciones positivas, ha cuestiones que te dejen algo de provecho, en el amor hay muchas dudas y pensamientos negativos, mucha desconfianza de quien se te acerca y con mucha razón pues ya antes te dañaron y mintieron de muchas maneras.

No te compliques la vida Géminis y si algo no sale como esperas dale el tiempo suficiente a que cuaje. No dejes que nadie te quite las intenciones de lograr tus metas y tus proyectos porque haces mucho caso a quienes te rodean y ese es la causa y el pe#do de que nada se te dé. Momento de amores nuevos y de cambios laborales, es probable que vengan problemas en lo laboral, pero deberás de ser muy inteligente para que esos problemas o cambios no te afecten.

Cuidado con tratar de aparentar quien no eres pues podrías decepcionarte de muchas personas que te rodean. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar. Manda a la fregada a esa gente que solo pone trabas en tu vida y no te deja avanzar, algunas veces hay que ser muy culeis para no permitir que nadie te pise y pase por encima de ti.

Momento que empieces a preocuparte por tu vida. Ha darte cuenta de que nadie te va a hacer feliz más que tu mism@. Un viaje se aproxima y será fuera del país probablemente. Muchas veces te crees de chismes y eso te causa conflicto pues sabes que no te quedas callado y quien te la hace te la paga. Debes aprender a no quejarte tanto si te ha ido mal, recuerda que lo que ha sucedido es el resultado de tus acciones.

Amor de una noche y amistad del pasado retorna para Cáncer. Días en los que irás quitando de tu vida a personas falsas y de doble cara que solo te han estorbado en tus planes y en tus sueños. Te va a caer el 20 sobre el tiempo que has perdido y muchas veces mendigando atención o amor a quien no lo merece. Un viaje esta por darse y te va a ir a toda madre, pero deberás de cuidar mucho tu economía para que no te afecte y andes en modo jodido.

Es momento que pienses en tu futuro y comiences a trabajar en eso para que dentro de poco comiences a ver los resultados. Cuidado con un golpe, caída o accidente que podría suceder en cualquier momento y hasta podrías ir a parar al hospital. Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona. La vida te va a enseñar que debes detenerte y no vivir tan aprisa.

Vienen cuestiones muy perras para ti, pero ten cuidado con querer comerte el mundo de a fregazo, todo con calma y a su debido tiempo y lograrás cuanto te propongas. No descuides el cuerpo pues subes rápido de peso y batallas pa´ enflacar. Si tienes pareja te vendrán ciertos chismes de lavadero, no hagas caso, hay personas que tienen mucha envidia.

Amores de una noche y posibilidad de resolver situaciones que tienen que ver con pleitos ya sea con pareja o amistades para Piscis. Viene un cambio el cual traerá contigo mejoras económicas, pero quizás un cambio de ciudad. Vienen días muy buenos en los cuales comenzarás a agarrarle el hilo a muchas cuestiones que te preocupaban. Hay posibilidades de un viaje el cual se hará en no más de 2 semanas.

Debes aprender a buscar oportunidades en todos los sitios pues una puerta está a punto de abrirse y te va a beneficiar mucho en el área económica. No te dejes mal influenciar por personas pen#dejas que buscarán shingarte o afectarte de alguna manera o de algún modo. Momentos buenos en muchas áreas y cambios de última hora en tu corazón que te van a beneficiar demasiado. No te limites en lo que sientes quieres y deseas porque sabes bien lo que mereces en la vida. Cuidado con golpes o caídas que podrían pasar en cualquier momento y te llevaran al hospital.

No te dejes caer por una situación que está por suceder o ya está pasando y podría ponerte o tenerte muy de malas. Ten cuidado con tu lengua suelta, asegúrate de tener la cola más corta que lo largo que tu lengua o podrías cometer indiscreción y voltearte la tortilla. Deja que cada persona se haga responsable de sus actos, te gusta ser el centro de atención y resolverles sus problemas olvidándote de los tuyos.

Acuario ten cuidado con todo lo que sale de tu boca pues estás en una etapa en la cual podrías herir a personas que te rodean, recuerda que eres una persona demasiada sincera y que no mides las consecuencias de lo que sale de tu boca. Ten presente que nadie en esta vida merece que estés al 100 con él o ella al menos que sean tus padres así que no permitas que nadie te exija más tiempo y menos cuando ellos no dan nada a cambio.

Muchos cambios laborales para tu beneficio. Cuidado con accidentes y con persona del pasado que retorna con intenciones amorosas. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados están por llegar. Inicias la planeación de un viaje. Amor de una noche podría presentarse. Ya no te dejes manipular por nadie, ponte las pilas y comienza con ese proyecto que siempre quedó inconcluso.

Deja que la vida te sorprenda y muéstrate quién eres y de lo que eres capaz de conseguir, hay personas muy perras que quisieran acabar con tu felicidad, pero cuando ellos van por la leche tú ya vienes con los quesos. Tus números de la suerte son el 4, 6 y 9. No perdonas mentiras y sabes bien como mandar a la fregada a quien juega con tus sentimientos, solo trata de no volver a tropezar con la misma piedra.

Capricornio debe aprender a cerrar ciclos para abrirte a nuevas oportunidades. No te justifiques de tus errores ni permitas que las personas quieran shingar tu paz y tu estabilidad. Deja que el mundo se haga garras con sus pedos y sus problemas, sino has sabido resolver los tuyos porque querer resolver el de los demás. Cuidado con lo que quieres pues podrías estar deseando algo que no es bueno para tu vida y que solo te va a dañar más de la cuenta.

Nunca permitas abusos ni faltas hacia tu persona pues si lo haces acostúmbrate porque siempre será de esa manera. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Un sueño se hace realidad. Hay días en los cuales te cuesta levantarte y piensas que la vida ha sido injusta, si tú no vas por lo que quieres nadie la va a hacer por ti.

Hay días en los cuales no te encuentras y no sabes qué camino elegir, piensa todo lo que has pasado y comprende el cómo y por qué has llegado hasta dónde hoy te encuentras. El amor ya no es tu prioridad, pues comprenderás que puedes ser feliz tengas o no una persona contigo a tu lado, a pesar de eso grandes amores del pasado retornan ya lo has superado ni te mortifiques.

Sagitario aprende a soltar todo eso que te hace daño y no te deja avanzar, date la oportunidad de ir a lo seguro y de buscar siempre nuevas metas para seguir trabajando y creciendo en todos los aspectos posibles. Es momento que veas quién eres y lo que te ha costado llegar hasta donde estas, no te pongas de oferta ni te des a cualquiera, vales shingos y quien te quiera deberá shingarle para obtenerte.

No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. Es momento que tomes el toro por los cuernos y enfrentes cualquier situación que no te esté saliendo como tu deseas. Una amistad de piel clara anda ladre y ladre de ti y tu familia, ten cuidado a quien le cuentas tus grandes secretos recuerda que esos no se le dicen a cualquiera.

Entras en una etapa algo imperfecta que deberás atender, complicaciones con arreglo de documentos. Vienen muchos días buenos a tu vida en los cuales el amor se va a hacer presente, no dejes que la vida te cobre la misma factura dos veces. Inicias ciclo cargado de amor y buenas cosas, recuerda quién eres, lo que vales y hacia dónde vas en estos momentos.

