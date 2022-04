Jomari Goyso llevó a Francisca Lachapel engañada a su despedida de soltera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Muchos internautas ha quedado confundidos con las imágenes que ha publicado Jomari Goyso de la despedida de la estrella de Despierta América y amiga personal, Francisca Lachapel. “¿No estaba casada ya?”, preguntaron los seguidores y sí. Pero resulta que esta es la preparación para lo que será la boda por la iglesia con el padre de su hijo Gennaro.

El fashionista de Univision, Jomari Goyso, se apareció en la casa de la dominicana y la llevó literal engañada a la despedida de soltera sorpresa que le tenían preparada varias de sus amigas. Ahí cenaron y los postres que tenían eran muy divertidos. Muchos de los presentes le hacían bromas a Francisca Lachapel y hasta le dieron regalos bastantes sexys y transparentes. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Incluso en algún momento de la noche de la despedida de soltera de la estrella de Despierta América, uno de los trabajadores del restaurante la invitó a bailar y hasta la sentó en una silla. Pero nada de stripper, solo un baile muy divertido. Jomari Goyso terminó llevándose la atención al hacer movimientos y sexys y subirse su franela. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Recordemos que Francisca Lachapel estuvo casada en el pasado y de ahí, su apellido. Mismo que ha tratado de dejar a atrás al llamarse en sus redes solo Francisca. A la presentadora siempre se le ha hecho difícil hablar de su divorcio. Con Francesco Zampogna tiene ya un hijo y la pareja se dispone a pasar por el altar. Ya tiene varios años de convivencia y, aunque en principio, la propia Francisca dijo que tuvo miedo de conocer a la familia de su marido por ellos ser blanquitos y ella de color. Hoy en día tiene una relación maravillosa con los mismo. Sin duda alguna la animadora y modelo es una de las latinas que más empoderan a la mujer hispana en la actualidad. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

