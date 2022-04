VIDEO: Ricardo Montaner celebró el nacimiento de su nieta Índigo con un conmovedor mensaje

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A solo unos días del nacimiento de Índigo, la hija de Evaluna y Camilo, el orgulloso abuelo Ricardo Montaner publicó un emotivo mensaje en redes sociales con el que compartió su felicidad por la llegada de la pequeña. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de “Me va a extrañar” se pronunció sobre el nacimiento de su nieta en un breve, pero conmovedor videoclip.

En el audiovisual de 30 segundos, Ricardo Montaner reveló que tanto su hija Evaluna como la pequeña Índigo se encuentran en perfecto estado de salud, por lo que en su hogar solo se respira felicidad.

“Como se podrán imaginar, esta casa, inclusive nuestra respiración de estos días se llama Índigo, ya que Índigo no es una canción y tampoco es un sueño”, dice el feliz abuelo. “Ya es una realidad (…) Índigo es una hermosa niña que les manda muchos besos y muchos abrazos y que ojalá pronto ya salga de gira con sus papás y algún día con sus abuelitos y sus tíos”, añadió.

Dicho mensaje surgió a solo unas horas de que el pasado 10 de abril publicara una tierna imagen en la que se aprecia Evaluna cuando era sólo una niña. “La hija de Marlene, la mamá de Índigo”, escribió en la publicación que de inmediato alcanzó miles de ‘me gusta’ y comentarios.

Dentro de los mensajes que llenaron la publicación se encuentran: “Bienvenida Índigo”, “Felicitaciones a los abuelos y papis”, “Abuelitos”, “Ay qué bonito” y “El abuelo feliz”. View this post on Instagram A post shared by Ricardo Montaner (@montaner)

Fue el pasado 10 de abril cuando en un emotivo carrusel de fotografías, el cantante colombiano Camilo compartió con el mundo la noticia del nacimiento de su primera hija junto a Evaluna Montaner. Con un emotivo mensaje, el famoso agradeció los mensajes de cariño de sus seguidores.

“Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!“, escribió. View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

Te puede interesar:

Así es la mansión donde nació Índigo, el tierno bebé de Evaluna Montaner y Camilo

Ricardo Montaner da emotiva felicitación a Camilo y su yerno le agradeció de forma épica

Ricardo Montaner conmueve al mostrarse besando la pancita de embarazo de su hija Evaluna