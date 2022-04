Amber Heard acusa a Johnny Depp de agredirla sexualmente, en su juicio por difamación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este martes comenzaron las declaraciones iniciales en la nueva batalla legal que enfrenta a Johnny Depp y a su ex esposa Amber Heard por un artículo de opinión que ella escribió en 2018 para el diario The Washington Post, en el que hablaba de su experiencia como víctima de la violencia doméstica y en el que nunca mencionó directamente al actor.

A lo largo del primer día del juicio -que se está retransmitiendo en vivo por Court TV– el abogado de Amber, Ben Rottenborn, alegó una vez más que existen pruebas de que su cliente sufrió todo tipo de malos tratos durante su matrimonio que “adoptaron muchas formas”, tanto a nivel físico como emocional, verbal, psicológico y sexual.

También explicó que ella no escribió el titular del artículo por el que Johnny Depp la demandó más tarde por difamación, que decía: “Amber Heard: Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”. Sin embargo, insiste en que no realiza ninguna afirmación falsa porque la actriz fue realmente víctima de violencia sexual a manos de su ex.

El abogado de Amber aseguró que ella ofrecerá detalles “horripilantes” en los próximos días, cuando suba al estrado y comparta cómo era su vida en común. Entre los episodios que Heard relatará ante el jurado se encontrará al parecer uno que tuvo lugar supuestamente en Australia en torno al 2015, hacia el final de su matrimonio, cuando Johnny Depp la agredió sexualmente -según su testimonio- tras pasar tres días bebiendo sin parar porque ella le reprochó su consumo desmedido de alcohol. “Imaginen eso: Una cónyuge preocupada se enfrenta a su marido por su forma de beber y es ‘recompensada’ con algo así”, señaló su abogado.

De acuerdo con la revista People, un portavoz del actor sostiene que todas las acusaciones son falsas y se pregunta además por qué no se hicieron al inicio del proceso de divorcio de la antigua pareja. “Las palabras son clave en un caso de difamación y, convenientemente, esta acusación llegó más tarde. Esto sigue un patrón de afirmaciones elaboradas y erróneas que han cambiado y han evolucionado con el tiempo con el propósito de que Amber siga utilizando a su favor un movimiento social serio”, aseguró el portavoz de Depp a la publicación.

El equipo legal del actor fue el primero en las declaraciones de apertura y afirmó que Amber Heard fabricó las “historias” acerca de Johnny Depp para impulsar su carrera en el marco del movimiento #MeToo. La abogada del actor, Camille Vasquez, argumentó que la actriz añadió la agresión sexual a una larga lista de acusaciones porque “entró en pánico” cuando se dio cuenta de la “seriedad” de la situación y de que ya no podía echarse atrás por su notoriedad. Asimismo, añadió que los representantes de Heard están compartiendo historias “explosivas” diseñadas para “distraer” a la atención pública y no permitir que use “sentido común”.

Depp y Heard se conocieron rodando la película “The rum diary” en 2011 y se separaron en mayo de 2016 después de que ella solicitara una orden de alejamiento contra él. El actor negó las acusaciones y los dos resolvieron su divorcio fuera de los tribunales en agosto de 2016 con un acuerdo millonario de por medio.

El actor presentó originalmente la demanda de 50 millones de dólares contra Amber en marzo de 2019, pero se pospuso debido a la pandemia. En noviembre de 2020 perdió otro caso similar en el Reino Unido contra el tabloide británico The Sun, que le había definido como un “maltratador de esposas”, ya que el tribunal decidió que las afirmaciones eran “sustancialmente ciertas” y Heard testificó para respaldarlas. En marzo de 2021 su intento de anular la decisión fue rechazado.

