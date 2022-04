Greeicy se desnuda en la recta final de su embarazo y cubre lo esencial con piedras brillantes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Greeicy es una de las mujeres más sexys y hermosas de la industria musical latina. La colombiana ha aseguró en Instagram que cree que está a horas de dar a luz. Recordemos que está en la recta final de su embarazo. Mismo en el que no ha parado de moverse y bailar. Solo basta con darse un paseo por sus redes sociales y verán que hasta los últimos momentos han sido así. Antes de que la vida le cambié para bien a Greeicy, se desnudó y cubrió lo esencial con una lencería de piedras brillantes.

Poco fue lo que dejó Greeicy Rendón a la imaginación y mucha alegría la que ha causado, además de unas cuantas quijadas en el suelo, con su nueva publicación. Un diminuto bikini de piedras y su hermosa pancita de embarazo han sido los protagonistas. Hecho que denota que, hasta el último momento de la gestación, la colombiana no dejó de ser la sexy cantante que ha enamorado a muchos con su música. View this post on Instagram A post shared by Greeicy ♡ / Laura 🇨🇴 (@amorporgreeicy)

Esta no sería la primera vez que Greeicy se queda como Dios la trajo al mundo. La intérprete de “Los Besos” ya había repetido la hazaña de desnudarse hace unos meses atrás, cuando también le llovieron cientos de piropos incluyendo los de algunos famosos como: Águeda López, Anitta, Francisca Lachapel y su pareja y padre del bebé, Mike Bahía. View this post on Instagram A post shared by Greeicy (@greeicy)

Este último sorprendió en una entrevista que le hiciera hace poco Molusco, el mismo que entrevistó a recientemente a Adamari López, donde el también cantante dijo que poco antes de que Greeicy quedara embarazada estuvieron a punto de separarse.

La buena noticia es que esta pareja sigue más sólida que nunca y esperando al retoño que nacerá en nada, tal como anunció la propia cantante. Hace pocos días, su paisano y colega Camilo se hizo padre junto a su esposa Evaluna Montaner de Índigo. Al igual que ellos, Greeicy y Mike, no darán a conocer el sexo de su bebé hasta que nazca. Por ahora, les dejamos este video de ambos, “Att. Amor” que cuenta con tantas reproducciones en Youtube.

