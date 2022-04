Kourtney Kardashian y Travis Barker quieren una boda mínima y solamente con allegados

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras el supuesto matrimonio, donde Kourt y Travis en el que no están legalmente casados, que vivieron hace solo unos días en una capilla de Las Vegas, sin ningún tipo de validez legal debido a la falta de una licencia matrimonial, Kourtney Kardashian y Travis Barker ya le estarían dando vueltas a la cabeza para iniciar los preparativos de la real boda la cual quieren sea mínima y solo con los más allegados. Aún no se sabe la fecha del mismo.

Según han revelado fuentes de su entorno a la revista People, la hermana de Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, y el famoso músico no están dispuestos a organizar un evento multitudinario y ostentoso para sellar su historia de amor, sobre todo porque el gran objetivo que se ha marcado la estrella televisiva pasa por quedarse embarazada de nuevo, a fin de disfrutar de su primera experiencia en la maternidad con el baterista de Blink-182, Travis Barker. Por el contrario quieren una boda simple, con allegados y mínima. View this post on Instagram A post shared by travisbarker (@travisbarker)

El futuro matrimonio se limitará, por tanto, a congregar a sus familiares y amistades más cercanas de cara a una ceremonia sencilla y relativamente austera. “No quieren una gran boda, solo quieren disfrutar de sus mejores amigos y de sus respectivas familias en algo pequeño y muy íntimo”, ha indicado una fuente cercana a Kourtney Kardashian y Travis Barker. View this post on Instagram A post shared by Kourtney ❤️ (@kourtneykardash)

Esa decisión no habría gustado demasiado a Kris Jenner y compañía, quienes esperan desplegar todo tipo de lujos y sorpresas para hacer las delicias de la novia en la correspondiente despedida de soltera. “La familia de Kourtney quiere tirar la casa por la ventana, con una ‘bridal shower’, una despedida de soltera y cualquier celebración que encaje en ese momento. Lo que nadie quería era una boda rápida en Las Vegas”, agregó la misma fuente. View this post on Instagram A post shared by travisbarker (@travisbarker)

