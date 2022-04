Aurora Cárdenas, supuesta nueva novia de Christian Nodal, presume millonarias mansiones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La mexicana Aurora Cárdenas, quien en las últimas horas ha sido relacionada con Christian Nodal después de que fueran vistos juntos en el aeropuerto de Tabasco, es una exitosa empresaria del sector inmobiliario y así lo presume por medio de sus redes sociales.

A través de diversas publicaciones, la bella asesora en inversiones inmobiliarias nos ha llevado a conocer algunas de las propiedades que tiene en su poder para ser ofertadas en alquiler o en venta.

Los inmuebles que le interesan son aquellos que le dejan altísimas comisiones, por lo que no acepta cualquier propiedad, sino que solo las que van dirigidas a los hombres y mujeres más poderosos de México y del mundo.

Una de esas exclusivas residencias nos la presumió durante el mes de marzo y lo hizo mientras se daba un chapuzón en su piscina infinita, contemplaba a lo lejos la majestuosidad del océano y recorría sus enormes habitaciones.

“Lo hice por ti. Vacaciones a la vuelta de la esquina. Vive la experiencia”, fue el texto con el que Aurora acompañó su publicación.

Anteriormente compartió una fotogalería de una villa vacacional con espacio para recibir hasta 12 personas. La propiedad, que está distribuida a lo largo de tres pisos, cuenta con seis recámaras, 3.5 baños, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, terraza, dos piscinas, vista al mar, ascensor, entre otras habitaciones y amenidades. View this post on Instagram A post shared by Aurora Cardenas (@auroracardenas)

Así como esas residencias, la talentosa emprendedora tiene varias más de similares características, lo que le permite darse la vida de lujos que presume en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Aurora Cardenas (@auroracardenas) View this post on Instagram A post shared by Aurora Cardenas (@auroracardenas)

Además de tener auténticas mansiones en sus manos, la CEO de ‘I did it for you’ también promociona el alquiler de hermosas casas flotantes, tal y como lo hizo, en diciembre del año pasado, cuando anunció un yate con capacidad máxima para 15 personas, el cual consta de dos camarotes, de cocina integral, de tres salas y de techo panorámico. View this post on Instagram A post shared by Aurora Cardenas (@auroracardenas)

Antes de incursionar en la venta de casas, Aurora formó parte de Televisa Deportes con la sección ‘Ponte Fit’. View this post on Instagram A post shared by Aurora Cardenas (@auroracardenas)

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado del tipo de relación que tienen, si son pareja, si son amigos, si se están conociendo o si simplemente tienen una relación de negocios, por lo que habrá que estar atentos a las noticias que surjan en los próximos días.

Sigue leyendo:

Miguel Herrán, ‘Río’ en ‘La Casa de Papel’, muestra desconsolado su casa tras feroz incendio

“Se acaba de echar un alacrancito”, advierten a Doña Cuquita tras visita de Alejandra Ávalos a su rancho

Video: Hija de Carmen Salinas muestra cómo luce su casa a cuatro meses de su muerte

Conoce la mansión de Daisy Cabral, la exsocia que le ganó cuantiosa demanda a Mayeli Alonso