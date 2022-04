Becky G posa con vestido de agujeros y deja ver gran parte de sus explosivos atributos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No hay duda, Becky G volvió a sus proyectos en solitario pero con todo. Después de las múltiples colaboraciones que ha tenido la cantante con diferentes artistas, incluyendo Karol G y el éxito “MAMIII“, la misma no ha parado de qué hablar. Esta vez le tocó ser la portada de la revista Flaunt Magazine. Para la sesión de fotos usó un vestido de agujeros que dejaba a la vista su mínima tanga y parte de sus atributos.

Pero no solo este modelo, donde casi todo su cuerpo quedó a la vista fue lo causó un alboroto entre los fans de Becky G. A eso se le sumaron varios topcitos que evidenciaban parte de su belleza y otros que, aunque bastante “arriesgados” no dejaban de ser sensuales también. Esto sucede a días que Becky G dijo sentirse en la actualidad cómoda con un cuerpo sin curvas. View this post on Instagram A post shared by Flaunt Magazine (@flauntmagazine)

Becky G forma parte de una nueva generación de artistas latinas que empoderan a la mujer a través de un mensaje de aceptación real. Sobre todo a no dejarse caer en los estereotipos que la sociedad, en ocasiones, exige. Mismo mensaje que ha llevado La Bichota, Karol G, y de lo cual explicó mucho en una entrevista reciente ofrecida a Vogue México y Latinoamérica. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Becky G se dio un paseo por Miami para cuestiones relacionadas a su nuevo tema que se presume se llama “Caliente”. El cual presumió con moviendo la colita. Días antes estaba emocionada pues ya sabía que venía con esta sorpresa. Además lanzó recientemente una colección de maquillaje. Sin mencionar que estuvo desatada cantando “MAMII” y dándolo todo en tarima en el club LIVE. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site | México (@karolgsite)

Por supuesto todos están a la espera del estreno de su nueva canción y más aún del videoclip de Becky G. Por lo pronto, es dejamos el éxito que muchos no paran de reproducir en las plataformas digitales “MAMIII“, que canta con su amiga Karol G.

