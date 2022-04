Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Grandes oportunidades para ti, pero debes ya no flojear tanto, cada proyecto que traigas en mente puede hacerse realidad siempre y cuando así lo desees, no pagues con la misma moneda los golpes que te dan, recuerdo de qué este hecho, no vale la pena bajarte al suelo y ser como los demás.

Es momento de poner ese negocio que tanto quieres pues viene una racha muy buena en tu vida llena de crecimiento en el área de los dineros, estas en buenos tiempos para consolida un shingo de cosas. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes.

Tu familia lo más importante y simbolizará crecimiento para ti en muchos aspectos así que trata de siempre llevar la fiesta en paz con ellos. Si tienes tu pareja no la descuides por cuestiones que no te dejan nada de provecho pues últimamente te centras mucho en situaciones y cosas que lejos de beneficiarte te causan conflictos internos y externos.

Cuida el entorno que te rodea pues muchas veces eres parte de chismes y de dimes y diretes. Aprende a darte cuenta quien vale la pena en tu vida quien no debería seguir. No dejes que las personas te manipulen y logren el objetivo de chingarte la existencia, es posible que recibas noticias de un trabajo que habías estado esperando desde hace ya algún tiempo.

Cuidado con manipulaciones dentro de la familia y con embarazos no deseados. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio porque podrías presentar ciertos problemas de salud en poco tiempo. Recuerda de qué estás hecho y ve por ese sueño que habías idealizado desde hace muchos años, ya no esperes que quienes te rodean te den luz verde para hacerlos realidad, estas en el mejor tiempo para consolidar cuanto quieres y te has propuesto.

Un amor importante seguirá creciendo en tu vida solo es cuestión de que sigas cultivándolo y trabajando en eso. Vienen días muy intensos de mucho trabajo sin embargo deberás de llevarte las cosas con calma para que no caigas en problemas de estrés.

Es momento de despabilarte y pensar mejor en lo que quieres y deseas de tu vida, comenzarás a ver respuestas que habías estado esperando y un cambio inesperado en actitud en tu pareja en caso de tener. No es buen momento para el amor así que si andas de romance bájale dos rayas a eso. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás.

Si ya tienes una relación es preciso que tomes en cuenta las señales que tu pareja te pone pues has descuidado cuestiones básicas de tu relación. Cuidado con amigos de amistad cercana, te andan echando mucha leña al hablar de ti. Caíste al suelo más de una vez y nadie te dio la mano, tuviste que levantarte por tu propia cuenta y gracias a eso nadie más volverá a pisotearte ni a meterse en tus terrenos.

Momento de dejar atrás rencores que no te llevaron a ningún sitio, no dejes que la vida te cobre la misma factura dos veces seguidas. Sino cuidadas tu entorno y lo que te rodea podrías tener ciertas perdidas no solo de personas sino también de cosas y dinero.

Te enteras de que una amistad anduvo de puto$na con una ex pareja tuya o hasta pareja actual y te va dolores mucho. No pretendas cambiar por nadie pues nadie es merecedor de algo así. Aprende a decir que no y a no estar siempre para esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo y después te mandan a la mier@da. Cuidado donde dejas los dineros o llaves porque vienen perdidas.

Deja de juzgar a las personas y mejor mira tus zapatos. Recibirás un mensaje o llamada que te va a tener algo incomodo o incomoda en las próximas semanas. Recibirás noticias y chismes de algo que te pondrá a pensar mucho, no te preocupes por problemas que ni son tuyos. Muchas oportunidades de crecimiento, pero deberás de echarle todos los kilos, haz la flojera a un lado que ya no es momento de eso.

Es momento que pongas los pies en la tierra y no pierdas esa humildad que te caracteriza y te hace distinto a las demás personas. Ten mucho cuidado con lo que estas pensando porque se están haciendo realidad muchas cosas, en el amor vienen cambios buenos pues comenzarás a sentir mucha atracción por una persona que posiblemente hasta sea de tu mismo signo.

Es momento de creer más en tu capacidad de lograr tus sueños y tus metas, deja de darle vuelta al asunto y si lo vieron tus ojos no tienes porque hacerte pen$dejo o pen$deja y justificar los errores tuyos o de las demás personas. Un cambio de casa se ve muy próximo y la posibilidad de entablar relación con persona con la que ya has estado saliendo o cogi$endo. Momento de pérdidas materiales así que ponte perra porque podrías quedar en banca rota.

Cuidado con persona del pasado de ojos claros que podría retornar a tu vida y causarte graves conflictos. Vienen amores de una noche y la posibilidad de abrir negocio que tiene que ver con los alimentos. Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Un amor se comenzará a concretar en próximas fechas, bien por red social.

Si tienes pareja pon las cartas sobre la mesa y dile lo que sientes y lo que te incomoda, solo así lograrás no explotar más adelante. Has aprendido bien de cada uno de tus errores, es complicado que te vuelvan a ver la cara y eso es muy bueno. Amistad se embaraza, una noticia que tiene que ver con compras y ventas o con una fiesta se aproxima.

Deja de pensar en el pasado y céntrate en tu presente, estas a nada de lograr objetivos y metas que habías dejado inconclusas. Cuidado con dolores de estomago pues se harán presente y podrías enfermarte en estos días. Semana Santa de cambios y de poner un alto a quien se quiera pasar de listo. No descuides tu cuerpazo criminal, hay subidas de peso muy perro. Entrarás en una situación de conflicto muy perra la cual te pondrá entre la espada y la pared.

Vienen días en los que entenderás porque estas dónde estás y porque no has conseguido ese sueño que has traído en mente, recuerda que no son días ni momentos para lograr esas cuestiones. Es preciso que tomes decisiones que te conduzcan a acciones positivas, ha cuestiones que te dejen algo de provecho, en el amor hay muchas dudas y pensamientos negativos, mucha desconfianza de quien se te acerca y con mucha razón pues ya antes te dañaron y mintieron de muchas maneras.

No es momento de perder el tiempo con personas pend$ejas que solo te causan conflictos y no te dejan avanzar por envidiosas, no quieren que tengas más que ellos. Cuidado con lo que piensas porque muchas cosas van a salir ciertas, traes el sexto sentido más desarrollado que nunca y comenzarás a ver cosas que antes no.

Momento de amores nuevos y de cambios laborales, es probable que vengan problemas en lo laboral, pero deberás de ser muy inteligente para que esos problemas o cambios no te afecten. Cuidado con tratar de aparentar quien no eres pues podrías decepcionarte de muchas personas que te rodean. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar.

Manda a la fregada a esa gente que solo pone trabas en tu vida y no te deja avanzar, algunas veces hay que ser muy culeis para no permitir que nadie te pise y pase por encima de ti. Momento que empieces a preocuparte por tu vida. Ha darte cuenta de que nadie te va a hacer feliz más que tu mism@. Un viaje se aproxima y será fuera del país probablemente. Muchas veces te crees de chismes y eso te causa conflicto pues sabes que no te quedas callado y quien te la hace te la paga.

Debes aprender a no quejarte tanto si te ha ido mal, recuerda que lo que ha sucedido es el resultado de tus acciones. No te compliques la vida y si algo no sale como esperas dale el tiempo suficiente a que cuaje. No dejes que nadie te quite las intenciones de lograr tus metas y tus proyectos porque haces mucho caso a quienes te rodean y ese es la causa y el pedo de que nada se te dé.

Te va a caer el 20 sobre el tiempo que has perdido y muchas veces mendigando atención o amor a quien no lo merece. Un viaje esta por darse y te va a ir a toda madre, pero deberás de cuidar mucho tu economía para que no te afecte y andes en modo jodido. Es momento que pienses en tu futuro y comiences a trabajar en eso para que dentro de poco comiences a ver los resultados.

Cuidado con un golpe, caída o accidente que podría suceder en cualquier momento y hasta podrías ir a parar al hospital. Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona. La vida te va a enseñar que debes detenerte y no vivir tan aprisa. Vienen cuestiones muy perras para ti, pero ten cuidado con querer comerte el mundo de a fregazo, todo con calma y a su debido tiempo y lograrás cuanto te propongas.

No descuides el cuerpo pues subes rápido de peso y batallas pa´ enflacar. Si tienes pareja te vendrán ciertos chismes de lavadero, no hagas caso, hay personas que tienen mucha envidia. Amor de una noche y amistad del pasado retorna. Días en los que irás quitando de tu vida a personas falsas y de doble cara que solo te han estorbado en tus planes y en tus sueños.

No te limites en lo que sientes quieres y deseas porque sabes bien lo que mereces en la vida. Cuidado con golpes o caídas que podrían pasar en cualquier momento y te llevaran al hospital. No te dejes caer por una situación que está por suceder o ya esta pasando y podría ponerte o tenerte muy de malas. Ten cuidado con tu lengua suelta, asegúrate de tener la cola más corta que lo largo que tu lengua o podrías cometer indiscreción y voltearte la tortilla.

Deja que cada persona se haga responsable de sus actos, te gusta ser el centro de atención y resolverles sus problemas olvidándote de los tuyos. Amores de una noche y posibilidad de resolver situaciones que tienen que ver con pleitos ya sea con pareja o amistades. Viene un cambio el cual traerá contigo mejoras económicas, pero quizás un cambio de ciudad. Vienen días muy buenos en los cuales comenzarás a agarrarle el hilo a muchas cuestiones que te preocupaban. Hay posibilidades de un viaje el cual se hará en no más de 1 mes.

Debes aprender a buscar oportunidades en todos los sitios pues una puerta está a punto de abrirse y te va a beneficiar mucho en el área económica. No te dejes mal influenciar por personas pend$ejas que buscarán shingarte o afectarte de alguna manera o de algún modo. Momentos buenos en muchas áreas y cambios de ultima hora en tu corazón que te van a beneficiar demasiado.

Ten presente que nadie en esta vida merece que estés al 100 con el o ella al menos que sean tus padres así que no permitas que nadie te exija más tiempo y menos cuando ellos no dan nada a cambio. Muchos cambios laborales para tu beneficio. Cuidado con accidentes y con persona del pasado que retorna con intenciones amorosas. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados están por llegar. Inicias la planeación de un viaje.

Amor de una noche podría presentarse. Ya no te dejes manipular por nadie, ponte las pilas y comienza con ese proyecto que siempre quedó inconcluso. Deja que la vida te sorprenda y muéstrate quién eres y de lo que eres capaz de conseguir, hay personas muy perras que quisieran acabar con tu felicidad, pero cuando ellos van por la leche tú ya vienes con los quesos. Tus números de la suerte son el 8 y 9.

No perdonas mentiras y sabes bien como mandar a la fregada a quien juega con tus sentimientos, solo trata de no volver a tropezar con la misma piedra. Cuidado con todo lo que sale de tu boca pues estás en una etapa en la cual podrías herir a personas que te rodean, recuerda que eres una persona demasiada sincera y que no mides las consecuencias de lo que sale de tu boca.

No te justifiques de tus errores ni permitas que las personas quieran shingar tu paz y tu estabilidad. Deja que el mundo se haga garras con sus pedos y sus problemas, sino has sabido resolver los tuyos porque querer resolver el de los demás. Cuidado con lo que quieres pues podrías estar deseando algo que no es bueno para tu vida y que solo te va a dañar más de la cuenta.

Nunca permitas abusos ni faltas hacia tu persona pues si lo haces acostúmbrate porque siempre será de esa manera. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Un sueño se hace realidad. Hay días en los cuales te cuesta levantarte y piensas que la vida ha sido injusta, si tú no vas por lo que quieres nadie la va a hacer por ti. Hay días en los cuales no te encuentras y no sabes qué camino elegir, piensa todo lo que has pasado y comprende el cómo y por qué has llegado hasta dónde hoy te encuentras.

El amor ya no es tu prioridad, pues comprenderás que puedes ser feliz tengas o no una persona contigo a tu lado, a pesar de eso grandes amores del pasado retornan ya lo has superado ni te mortifiques. Debes aprender a cerrar ciclos para abrirte a nuevas oportunidades.

Aprende a soltar todo eso que te hace daño y no te deja avanzar, date la oportunidad de ir a lo seguro y de buscar siempre nuevas metas para seguir trabajando y creciendo en todos los aspectos posibles. Es momento que veas quien eres y lo que te ha costado llegar hasta donde estas, no te pongas de oferta ni te des a cualquiera, vales shingos y quien te quiera deberá chingarle para obtenerte.

No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. Es momento que tomes el toro por los cuernos y enfrentes cualquier situación que no te esté saliendo como tu deseas. Una amistad de piel clara anda ladre y ladre de ti y tu familia, ten cuidado a quien le cuentas tus grandes secretos recuerda que esos no se le dicen a cualquiera.

Entras en una etapa algo imperfecta que deberás atender, complicaciones con arreglo de documentos. Vienen muchos días buenos a tu vida en los cuales el amor se va a hacer presente, no dejes que la vida te cobre la misma factura dos veces. Inicias ciclo cargado de amor y buenas cosas, recuerda quien eres, lo que vales y hacia donde vas en estos momentos.

