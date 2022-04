Travis Barker se tatuó en honor a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters y Kourtney Kardashian no se separó de él

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio de toda la emoción que supuso su boda sin licencia en una capilla de Las Vegas con Kourtney Kardashian y la próxima fiesta, la cual quieren que sea mínima y solo con allegados, Travis Barker le rindió un pequeño homenaje al también baterista pero de Foo Fighters, Taylor Hawkins. El músico de Blink-182 se tatuó un águila en su tobillo.

Por supuesto, durante todo el proceso del tatuaje Kourtney Kardashian estuvo a su lado y no se separó ni un segundo. No ha debido ser un momento fácil para Travis Barker el repentino fallecimiento de Taylor Hawkins cuando estaba apenas iniciando una gira con Foo Fighters. Recordemos que el baterista murió hace unas semanas en la ciudad de Bogotá, Colombia minutos antes de presentarse en el Festival Estéreo Picnic. View this post on Instagram A post shared by travisbarker (@travisbarker) Deslizar a la derecha.

Al parecer, paramédicos de la ciudad respondieron una llamada del hotel donde se hospedaban algunas de las bandas y músicos que actuarían en el festival reportando un hombre con un fuerte dolor en el pecho. Después de muchos minutos de incertidumbre y angustia. Los presentadores del festival anunciaron al público que Foo Fighters no se presentaría porque estaban atendiendo una emergencia de fuerza mayor. Después se avisó que suspendían el resto del tour. View this post on Instagram A post shared by Foo Fighters (@foofighters)

Las propias redes sociales de Foo Fighters anunciaron el fallecimiento de Taylor Hawkins. La autopsia inicial arrojó que se encontraron 10 tipos de drogas en su torrente sanguíneo. Sin embargo habrá que esperar más tiempo por unas más específicas que puedan determinar la causa de la repentina muerte del baterista. View this post on Instagram A post shared by Foo Fighters (@foofighters)

Casi una semana después del deceso, los restos mortales de Taylor Hawkins llegaron a la ciudad de Los Ángeles en el avión privado de la banda. Mismo que fue entregado a familiares y aún no se sabe si ya se le rindió un funeral en privado o si aún están a la espera. Lo cierto es que su gran amigo Travis Barker quiso inmortalizarlo con un tatuaje en su cuerpo tal como le que tiene con el nombre y los labios de su prometida Kourtney Kardashian. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone UK (@rollingstoneuk)

