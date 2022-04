‘La Casa de los Famosos (2022)’: Conoce a todos los participantes confirmados de la segunda temporada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Todo está listo para volver a abrir las puertas de “La Casa de los Famosos“, el reality show de Telemundo. Será el martes, 10 de mayo cuando las cámaras y luces se vuelvan a encender y los televidentes puendan entrar una vez más a esta competencia a ver la convivencia entre los famosos participantes.

Con más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos, todos sus movimientos serán capturados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras comen, duermen, comparten baños, tienen conversaciones íntimas y enfrentan tareas domésticas, desafíos de nominación y ceremonias de eliminación.

Los televidentes pueden presenciar las alianzas dinámicas, rivalidades y romances mientras estas personalidades compiten para llevarse a casa el gran premio en efectivo. Cada semana, el voto del público determinará qué celebridad saldrá de la casa, y también seleccionará al favorito que será coronado como el ganador al final de la competencia.

¡Conoce a los participantes confirmados aquí!

Niurka Marcos: La autodenominada “mujer escándalo” llega al reality show de Telemundo. No es la primera vez que la vedette participa en este formato ya que en el 2004 estuvo dentro de la casa de “Big Brother VIP”, el formato del cual se basa “La Casa de los Famosos”. Niurka fue una de las concursantes polémicas y tuvo de compañero a Héctor Sandarti, el presentador de este show que inicia el 10 de mayo.

Luis “El Potro” Cabellero: El Potro es todo un expero en reality shows ya que se dio a conocer dentro del formato de “Acapulco Shore”, mismo show donde participó con Manelyk González, la finalista y segundo lugar de la primera temporada de “La Casa de los Famosos”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Ivonne Montero: La actriz vuelve a su casa Telemundo donde ha realizado varias telenovelas en su carrera. Ivonne fue la protagonista de “Anita, No Te Rajes”, “Amor Descarado” y “Sin Vergüenza” para la cadena hispana. En años recientes también participó en “El Señor de los Cielos”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Nacho Casano: El actor argentino entra a “La Casa de los Famosos” para ofrecer “eye candy” a los televidentes. Nacho se dio a conocer en México como modelo y por ser el “handyman” del programa matutino “Hoy” en Televisa. En 2015 protagonizó la telenovela “A Que No Me Dejas” para Televisa donde compartió créditos con Camila Sodi. Otros melodramas en los que ha participado incluyen “Mentir Para Vivir”, “Lo Que La Vida Me Robó”, “Mi Marido Tiene Familia”, “Médicos, Línea de Vida” y unitarios como “La Rosa de Guadalupe” y “Como Dice El Dicho”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Natalia Alcocer: La conductora de televisión es relativamente nueva y en años recientes se dio a conocer por ser una de las participantes de “Survivor México”. Recientemente también se supo que fue pareja de Roberto Romano, quien formó parte de la primera temporada de “La Casa de los Famosos. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Brenda Zambrano: Otra ex-integrante de “Acapulco Shore” entra a “La Casa de los Famosos”. Brenda es una de las participantes más polémicas del reality show de MTV y promete dar mucho de que hablar. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Esta nota se irá actualizando confirme a se den a conocer más nombres…

