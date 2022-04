¿Quién es Amina Muaddi? La amiga de Rihanna con la que A$AP Rocky la habría engañado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de que el rumor sobre la ruptura de Rihanna y A$AP Rocky por una supuesta infidelidad se regara como la pólvora, han crecido las interrogantes sobre Amina Muaddi, quien habría sido la tercera en discordia, así como la manera en que se desencadenaron los hechos. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue el pasado jueves cuando las redes sociales se conmocionaron luego de que el periodista e influencer de moda, Louis Pisano, asegurara que la intérprete de “Work” descubrió al rapero engañándola con la diseñadora Amina Muaddi, a quien la cantante había fichado para crear una colección de zapatos para su marca Fenty.

“Rihanna y ASAP Rocky se separaron. Rihanna rompió con él después de que lo descubrió engañándola con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi“, se lee en el tuit que desató el furor de los internautas.

¿Quién es Amina Muaddi?

No pasó mucho tiempo antes de que la sorpresa de miles de usuarios se transformara en curiosidad sobre la diseñadora que presuntamente habría sido la tercera en discordia dentro de la relación de los famosos.

Se trata de la diseñadora de zapatos Amina Muaddi, a quien la propia Rihanna sumó a su equipo de trabajo dentro de su marca, Fenty. Allí, la joven se encarga de diseñar colecciones ‘cápsula’ de zapatos que se anuncian con poco tiempo de anticipación para generar más expectativa.

De hecho, en una entrevista con la revista Vogue en el año 2019, Muaddi externó su emoción al trabajar con Rihanna, esto gracias a que la consideraba una artista digna de admirar: View this post on Instagram A post shared by AMINA MUADDI 🧚🏽‍♀️ (@aminamuaddi)

“A mí me encanta Rihanna, por su música y por su talento, también por su estilo icónico. Siento muchísima admiración hacia ella. Cuando creó la marca Fenty, fue muy emocionante descubrir la colección, sobre todo a través de todas las piezas que me mandó. Ri siempre ha llevado mis zapatos y yo Fenty. No hemos dejado de apoyarnos mutuamente ya que respetamos el trabajo de la otra“, contó la diseñadora a la conocida revista. View this post on Instagram A post shared by AMINA MUADDI 🧚🏽‍♀️ (@aminamuaddi)

A pesar del revuelo que ha causado la noticia, ninguno de los involucrados en el presunto triángulo amoroso se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la última publicación de Amina Muaddi en Instagram fue una fotografía de Rihanna portando uno de sus diseños, días antes de que se desatara el escándalo.

