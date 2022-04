Aleida Núñez presume su flexibilidad y belleza mientras practica yoga con un mini bikini amarillo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aleida Núñez se olvidó del escándalo y se dejó ver más atrevida que nunca dentro de las redes sociales, en donde volvió a exponer su sensual anatomía mientras realiza una complicada postura de yoga vistiendo tan solo un diminuto traje de baño que dejó al descubierto sus curvas de infarto.

La actriz y cantante mexicana dio mucho de qué hablar hace unos días cuando fue despedida de la obra de teatro ‘Amor de tres’ debido a una pelea con Ivonne Montero; sin embargo, esto parece no importante, pues volvió a conquistar el corazón de casi 4 millones de seguidores de Instagram.

Y es que, todo parece indicar que está decidida dejar atrás el escándalo y disfrutar unos días de descanso en la playa, desde donde compartió acaloradas imágenes que superan los límites de su belleza.

Así fue como este fin de semana volvió a subir la temperatura presumiendo al máximo su flexibilidad con una postura de yoga, en la que pasó sus pies por encima de la cabeza para dejar a la vista sus curvas de infarto gracias a al bikini amarillo neón que eligió.

Además de exponer su belleza con la disciplina que le ayuda a mantener el equilibrio entre mente y cuerpo, poco antes prendió fuego al posar desde el interior del jacuzzi con un traje de baño dorado que dejó al descubierto su torneada retaguardia, y por supuesto la hizo merecedora a una lluvia de mensajes en los que sus fanáticos confirmaron que luce radiante.

Pero Aleida Núñez ya es toda una experta en llamar la atención dentro de las redes sociales, en donde también posó con un traje de baño de una sola pieza en color blanco y completamente desgarrado, con el que dejó a la vista sus curvas de infarto.

En esta ocasión, posó mientras toma el sol acostada boca arriba y descansando sobre sus brazos, con lo que provocó candentes piropos. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Además, presumió su silueta en una instantánea más, en donde nuevamente utilizó el mismo bañador, pero en esta ocasión realizó una postura de yoga que acompañó con una frase que parece ir enfocada a lo que actualmente vive.

“Respira… confía que lo correcto siempre llegará a tu vida“, escribió al pie de la postal.

La galería fotográfica de la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, se ha convertido en una de las más visitadas durante estos días de asueto, pues con ellas logró encender las alarmas de la sensualidad al mostrarse más bella que nunca mientras descansa sobre el suelo, y en donde volvió a exponer sus torneados atributos con un traje de baño de tiro alto que terminó por generar miles de reacciones y muestras de cariño. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

