Horóscopo chino de hoy 16 de abril: las predicciones para cada signo

Este sábado 16 de abril tendrá como regente al cerdo de tierra, que traerá consigo unas energías peligrosas e imprevisibles

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

No olvides que el año astrológico chino no inicia el 1 de enero sino, días después, el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste entre estas dos fechas, tu animal regente no es el del año en curso, sino el del año anterior. Por ejemplo, si naciste el 2 de febrero de 2006, tu signo no es el gallo sino el perro.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El cerdo le recomienda a los regidos por la rata que estén pendientes de su integridad física. La energía de los accidentes y los percances estará incrementada y por eso es importante que conduzcan con sus cinco sentidos y si van a practicar algún deporte lo hagan con precaución.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El buey puede aprovechar la energía de hoy para ponerse al día con sus estudios o iniciar alguna capacitación. Ser aplicados y no dejar sus deberes para después les traerá una excelente recompensa. Hacerlo acompañados de una fluorita incrementará la buena energía.

Tigre (1938 – 1950 – 1962- 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los regidos por el tigre podrían ver afectadas sus relaciones sentimentales. Hoy no se sabe cómo van a terminar las cosas, por esta razón es mejor que los tigres anden con pies de plomo y piensen muy bien antes de decirle algo a sus parejas.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Si al conejo le gustan las inversiones arriesgadas hoy es un día perfecto para realizarlas. La inestabilidad del día puede favorecerlos enormemente, eso sí, no es invertir por invertir, primero analicen las opciones y asesórense si es necesario.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El día es favorable para que el dragón tome la rienda de sus proyectos y les de un importante “empujón”. La energía del cerdo le ayudará a concretar objetivos, especialmente en temas laborales y económicos. Sin embargo, es importante que actúen con cabeza fría y no se disipen en otras actividades.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El cerdo es el antagonista de la serpiente y querrá hacerle el día bastante difícil. Lo mejor que pueden hacer los regidos por la serpiente es tomar el día con tranquilidad, conservar su rutina de sábado y no dejarse llevar por la impaciencia y la intolerancia. El aceite esencial de lavanda les ayudará a conservar la calma.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los regidos por el caballo no deben permitir que el cerdo los distraiga de sus objetivos. Concéntrense y no se dejen apabullar si las cosas no salen como las planearon. Acepten esos cambios, reorganicen sus actividades y verán como todo sale mejor de lo que tenían proyectado.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El cerdo le recomienda a la cabra que aproveche el día para descansar. Algunos regidos por la oveja han experimentado quebrantos de salud e incluso accidentes menores. Por esta razón es mejor que no se sigan exigiendo tanto a nivel físico y más bien recarguen energías y terminen de recuperarse.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El reconocimiento laboral y profesional tocará a la puerta del mono. Los regidos por este animal se han esforzado mucho en los últimos días y la recompensa empieza a llegar. Sus superiores y clientes se sienten satisfechos y agradecidos con su trabajo y esto redundará en beneficios económicos y sociales.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El cerdo le recomienda al gallo que replantee sus proyectos. Quienes nacieron en el año del gallo llevan varios días sintiendo insatisfacción con sus actividades, especialmente aquellas que tienen que ver con su trabajo, pero no han analizado que a lo mejor son ellos quienes están yendo por el camino incorrecto. Háganse un examen a fondo de lo que realmente quieren y sobre todo, qué están haciendo para lograrlo.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los perros deberían aprovechar el día para estar tranquilos en casa con sus seres queridos. La energía no es la mejor para que acudan a eventos sociales o compartan con muchas personas, pues podrían sentirse provocados por alguien malintencionado y reaccionar de una mala manera.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El regente del día brillará. Se sentirá y actuará como un completo líder ayudándole a otros a encontrar la solución a diferentes problemas. Sin embargo, es importante que no se dejen cargar de los conflictos ajenos y no actúen más allá de sus posibilidades y límites. Recuerden está bien ayudar pero no se exijan de más.