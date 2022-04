Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Leo

Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles. Te va a bufar una amistad bien fea porque eres bien pinche cabeza dura. Un embarazo en una amistad o conocida saldrá a la luz.

Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales pues estarán a la orden del día. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua que no hay necesidad. Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones bien pen$dejas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen de tu persona.

Algunas ocasiones pareciera que estas molesto o molesta con la vida, necesitas encontrar esa paz que te haga darte cuenta de que vida solo tienes una, no desperdicies tu tiempo con personas a las que no le interesas, cuida mucho tus espaldas pues en cualquier momento podrías recibir una traición por parte de una amistad que te dolerá un shingo.

Virgo

Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado. Una persona bastante noble y entregada podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona muy inestable que muchas veces no sabes ni lo que quieres, la persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones.

No dejes de perder más oportunidades, aprovecha cada oportunidad que te brinda la vida para mejorar en esos aspectos que te incomodan de ti. Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para shingarte en el futuro. Ten presente que para llevar una inche vida cara como la que te gusta necesitas talonearle lo suficiente pues el dinero no te va a caer el cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo. Si estas soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y lleva todo a su poso, no te desesperes ni forces las cosas.

Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti.

Libra

Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto que se te de la shingada gana si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las shingadas ganas. Amor de lejos se fortalece.

Es momento de iniciar de cero, de deshacerte de toda esa basura que no te deja avanzar o pone obstáculos en tu vida, debes cerrar esos ciclos tan dolorosos por los que has pasado e iniciar de cero. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete. Tu problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú. Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo.

A medida que pasen los días comprenderás el porqué de tu situación, las cosas tienen una causa y efecto y lo importante siempre será que aprendas del shingado golpe. Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas.

Escorpio

Cuida mucho la parte de la familia y amistad pues podrías estar cometiendo un error al darle mayor importancia a quien no lo merece, no confundas tus sentimientos y pon las cosas en claro si realmente te gusta esa persona y piensas que tienen futuro date esa oportunidad pues quizás no se te presente una igual en el futuro.

El dinero no lo es todo, pero como ayuda, aprende a ahorrar más pues podrías entrar en una racha inestable económicamente. Amor del pasado podría incomodarte nuevamente. Llamada o mje en estos días te alegrará tu día. Mucha suerte en juegos de azar y lotería este fin de semana. Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tiro todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas.

Algunas veces te apen$dejas tanto por creer en promesas falsas, renuévate, cambia tu rutina, conoce nuevos amigos y nuevas personas, camina por otros lugares, enfrenta al mundo, ve por tus metas y proyectos, cierra ciclos dolorosos que la felicidad te está esperando, pero te estás centrando en cuestiones tan pend&ejas que solo te llevan a los mismos caminos que el tiempo lo vas perdiendo.

Aries

Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser un postre y te conviertas en el plato principal. Un familiar te dará una satisfacción muy grande. Si sigues viviendo de rodillas jamás saldrás del shingado pozo, no permitas que comentarios negativos de “amistades” te hagan pasar un mal día.

En las cuestiones del amor te apen$dejas mucho pues sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a shingar a su madre. No todas las personas son iguales, aquí el pedo es que te gusta lidiar con pura gente pen$deja sin corazón.

Es momento que visualices lo que deseas, algunas veces te dejas caer muy fácilmente por los comentarios pen$dejos de otras personas, ya manda a la shingada todas esas situaciones y pon los pies en la tierra, deja de depender de comentarios negativos y que se te resbale tanta shingadera que llega a tus oídos, recuerda que si no te mantienen o no te dan pa’ el gasto no tienen por qué estar ladrando, en la medida que le des importancia será en la medida que seguirán ladrando.

Tauro

No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres. En unos días comenzará el estrés por trabajo, escuela o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución.

Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Aguas con tu orgullo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los shingazos de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante. Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas.

Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día. Una noticia del área laboral te va a beneficiar. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando tu salud. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va a reanimar y hacer sentir muy bien.

Géminis

Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden.

Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo. Cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero. Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos.

Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas. Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona del signo Tauro, Capricornio y Piscis, te dejarán un buen sabor de boca.

Cancer

La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás.

Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden. Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos, pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, tienes todo pa estar bien y ser feliz, pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor.

Es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo pues pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas.

Piscis

Ten mucho cuidado con tu boca pues podría hacerte cometer grandes errores, estas en una etapa en la cual tu sinceridad estará a flor de piel, aprende a controlarte y no soltar la sopa o lo que sabes antes de tiempo, necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás pues las palabras podrían regresar a ti multiplicadas por tres.

No te contradigas en lo que dices podrían dejar de creer y confiar en ti. Cuídate de una caída o accidente laboral. Entras en una etapa de cambios y maduración. Extrañarás a persona que físicamente ya no habita en este mundo. Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera.

Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora.

Acuario

Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas. No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Recibirás noticas del extranjero. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla.

Vienen cambios muy buenos en tu economía, pero debes de ponerte bien perra o podrías perder más de lo que estas invirtiendo en ese negocio que no te dejará nada de provecho. Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magina necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo.

Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Se ve un embarazo por parte de amistad o familiar. Se cancela una fiesta o salida. Te llega chisme de expareja.

Capricornio

Chismes a la shingada y que sea lo que Dios quiera. Siempre perfecto, siempre dominante, siempre sexual. No permitas que te quiten tu puesto, viene una pareja o persona que te hará ver tu suerte. Recuerda que la pendejes debe ser un delito, no te dejes manipular, y aprende a que se respeten tus decisiones, sino a la verga.

Amistad anda de hocico suelto, ponla en su lugar. Es momento de volver a creer en tus sueños y metas y no dejarte manipular por personas mie$rdas que buscarán afectarte o dañarte de mil maneras. Cuidado con golpes o caídas y con personas del pasado que retornan para hacerte daño con comentarios fuera de lugar. Momento de empoderarte en todos los sentidos y de lograr cuanto quieras y te propongas en tu vida. No permitas caer en errores del pasado de los cuales podrías arrepentirte si los sigues cometiendo. Deja de pensar que esa persona cambiará, aprende aceptarla como es y sino a la chin$gada, no naciste pa mendigar atención de nadie. Ve por ti y piensa en ti, necesitas ser más egoísta y cul$ero.

Tu necesidad de vivir siempre cómodamente y con lujos podría hacerte terminar tus días con una persona mayor y sufrir algún tipo de violencia. En la medida que dejes que las cosas fluyan a su modo concretarás la felicidad, no te sientas con la obligación de estar con alguien quien se ha convertido en costumbre y rutina. Un nuevo amor de tierras lejanas se aproxima.

Sagitario

Una noticia que tiene que ver con los dineros te alegrará el día. Pon los pies en la tierra, puedes lograr lo que te pi$che propongas sin necesidad de ponerte en oferta. Tu pasado siempre será tu shingada cruz, sino estas dispuesto a superarlo, prepara tu camino para vivir en la mierda. Deja de preocuparte por lo que ya fue.

Relación sentimental en camino. No te quejes tanto y asume tu responsabilidad de tus errores, podrías sentir amor por quien en el pasado quería algo serio y estable contigo, es demasiado tarde. Cuida más tu parte sentimental, te has vuelto frío y cul$ero y eso se debe a tanta shingadera por la que has pasado. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sino te quiso en el pasado, no les des una oportunidad hoy, que sienta el karma el o la cul$era. Ten presente que eres claridoso o claridosa así que si se ofenden por sus comentarios que le rumen a la shingada.

Te rencuentras con ex amor, descubrirás la shinga que ha llevado. Posibilidad de encamarte en estos días con persona que conoces hace poco. Podrías sentir shingos de ganas de buscar a quien te dañó, no te rebajes, el recalentado puede hacerte daño.