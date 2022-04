“La Chica del Clima”, Yanet García, muestra su torneada retaguardia junto a la piscina con bikini azul

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García causó furor dentro de las redes sociales con un mini bikini metálico que dejó a la vista sus curvas, y que confirmó por qué es una de las celebridades favoritas en la actualidad.

La sensual modelo mexicana que saltó a la fama como conductora del programa ‘Hoy’ sigue dando de qué hablar dentro de las comunidades virtuales, en donde se ha ganado el cariño de millones de fanáticos ante quienes modela diminutas prendas que dejan muy poco a la imaginación.

Así fue como en una de sus más recientes publicaciones de Instagram logró elevar la temperatura. Y es que, posando a la orilla de la piscina con un diminuto bikini metálico en color azul, fue como la “Chica del Clima” mexicana obtuvo el reconocimiento de miles de admiradores.

Aunque en esta ocasión no acompañó la postal con ninguna descripción o frase motivacional, rápidamente obtuvo el reconocimiento de miles de admiradores, quienes además de calificar la imagen con un corazón rojo, la llenaron de halagos gracias a la sensualidad que derrochó.

Y aunque la imagen fue expuesta durante el fin de semana de vacaciones, no es la primera vez que modela este diminuto conjunto de baño, pues días antes hizo gala de su despampanante silueta con otra seductora pose que provocó tremendo alboroto dentro de la misma galería fotográfica.

En aquella ocasión, la originaria de Monterrey, Nuevo León, también dio la espalda a la cámara y mientras se sumerge en el agua volteó a la cámara para presumir su belleza. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en una sensual toma de frente, mostró completa seriedad para lucir otro ángulo de la torneada silueta que ha ganado a base de disciplina y un estilo de vida saludable. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

