Te llevamos a conocer la mansión de Melenie, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Melenie Carmona, quien es hija de Alicia Villarreal y de Arturo Carmona, nos ha llevado a conocer, gracias a sus redes sociales, algunos de los rincones más íntimos de su imponente mansión en Monterrey, al norte de México, la cual llama la atención por sus imponentes ventanales de pared a pared.

Cocina

Aunque la joven de 23 años nunca nos ha presumido su cocina, quien sí lo ha hecho es su famosa mamá.

Esta habitación está equipada con una alacena de color blanco y chocolate, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que es utilizada por la intérprete para preparar exquisitos platillos.

Comedor

Su comedor está compuesto por una mesa con espacio para varias sillas de tono gris, por un espejo con marco dorado, por un mueble para sus artículos decorativos y por un mini split, el cual se convierte en su mejor aliado durante la temporada de calor.

Sala

La sala, al igual que el comedor, goza de diversos muebles en color gris, como sus sofás y su alfombra, mientras que la mesa de centro es de tono café.

Sala de televisión

Sus sala de televisión cuenta con sofás grises y rojos, con un espejo de cuerpo completo, con lámparas de techo de diseño muy original y con una televisión colocada sobre un mueble. @meleniecarmona Ya me esta gustando esto de la bailada #psl #pslchallenge #foryoupage #parati #fypシ #fy ♬ PSL – Sech

Recámara

En una selfie que compartió nos permitió conocer un pedacito de su recámara, la cual está conformada por una cama grande con base y cabecera gris, por una sala de estar gris, por un amplio vestidor y por un baño. View this post on Instagram A post shared by Mel Villarreal (@meleniecarmona)

También goza de un ventilador de techo, de un cuadro de la ciudad de Londres, así como de un enorme mueble de tono chocolate con múltiples cajoneras y con un hueco para su televisión. @meleniecarmona Cuñis y yo aburridos sin patrick #fyp #foryou #challenge ♬ DilemmaChallenge – Mikoy ᵗᵈ

Gimnasio

A pesar de que su casa no es para nada pequeña, Melenie ama hacer ejercicio en el interior, por lo que es frecuente que la veamos ejercitándose en la sala o en otras habitaciones. View this post on Instagram A post shared by Mel Villarreal (@meleniecarmona)

Sigue leyendo:

Así es la casa de Brenda Zambrano, ex ‘Acapulco Shore’ que llega a ‘La Casa de los Famosos 2’

Conoce el palacio francés que podría ser el nuevo hogar de JLo y Ben Affleck en Beverly Hills

Ana Patricia Gámez pasó de vivir humildemente en LA a tener hermosa casa en Florida

Así es el Château de la Croë, el millonario castillo que le incautaron a Roman Abramovich