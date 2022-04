Aleida Núñez presume abdomen marcado y escote con bikini rosa durante sus vacaciones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aleida Núñez sigue derrochando sensualidad y belleza en cualquier lugar en el que se presenta, por lo que aprovechó las recientes vacaciones para disfrutar del clima con diminutos trajes de baño que dejaron al descubierto sus curvas perfectas.

Hace unos días la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, se vio envuelta en la polémica debido a que fue despedida de la obra de teatro que protagonizaba debido a una pelea con la actriz Ivonne Montero, quien confirmó que la producción de ‘Amor de tres’ decidió darle las gracias a su compañera por la actitud conflictiva que tuvo desde que iniciaron las presentaciones y durante los ensayos.

Sin embargo, las declaraciones de la actriz fueron minimizadas por Aleida Núñez, quien prefirió olvidarse del escándalo para refugiarse en un centro de retiro, desde donde volvió a elevar la temperatura con ayuda de los atrevidos conjuntos de baño que utilizó y que nuevamente fueron del agrado de sus admiradores.

Por supuesto, las imágenes fueron presumidas dentro de su página oficial de Instagram, en donde cerca de 4 millones de seguidores fueron testigos de su espectacular belleza.

En una de sus más recientes publicaciones, la sensual cantante de 41 años apareció modelando un sexy bikini rosado, con el que además de presumir su escote de infarto, mostró su abdomen marcado con una breve grabación que hasta el momento ha sido reproducida en más de 200 mil ocasiones, lo que confirma que es una de las celebridades favoritas dentro de esta comunidad virtual.

Durante sus vacaciones, Aleida no ha dejado de lado su sensualidad, por lo que sentada frente a una fogata, apareció luciendo un diminuto camisón que dejó al descubierto sus estilizadas piernas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Asimismo, compartió con sus seguidores una de las actividades que más disfruta y le ha dejado grandes enseñanzas, por lo que junto a una imagen en la que aparece meditando y concentrada en lo que sucede en su interior, mostró una de sus facetas poco conocidas.

“Les quiero compartir que practico la meditación hace mucho tiempo y en este mundo lleno de incertidumbre y ansiedad te ayuda a crear un estado de conciencia y paz… meditación nunca abandones tu alma”, escribió al píe de la serie de imágenes.

Durante sus días de descanso, la sensual actriz jalisciense también apareció en una provocativa imagen en la que lució un revelador traje de baño de una sola pieza en color neón, con el que expuso ante la cámara su curvilínea figura. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar:

–Aleida Núñez presume su flexibilidad y belleza mientras practica yoga con un mini bikini amarillo

–Aleida Núñez posa de espaldas con un body que dejó al descubierto sus curvas perfectas

–Despiden a Aleida Núñez de obra de teatro por su pelea con Ivonne Montero