En topless, hermana de Cardi B, Hennessy Carolina, se deja solo un tanga mínima y dice que ¡no es stripper!

La hermana de Cardi B, Hennessy Carolina, es tan famosa como la propia rapera. La misma organiza unas fiestas bastante “calientes”, donde la mayoría de las asistentes son mujeres que van a ver a la explosiva niuyorkina. Misma que aprovechó de quedarse en topless y vestir solo un hilo dental mínimo para decir que no es stripper.

Al parecer, muchos de los internautas y seguidores de Hennessy Carolina, la hermana consentida de Cardi B, le han estado preguntando incesamente a a la misma si es stripper. En muchas de las fiestas que hace, donde ella es la estrella se la ve bailando sensualmente y con prendas mínimas. Pero esto es por gusto y por el buen rollo y alegría con la que anda siempre Hennessy Carolina. Lo cierto es que muy quitada de la pena, tapó sus senos solo con las trenzas de su cabello y se dejó una tanga rosada diminuta para decir que ella no stripper. View this post on Instagram A post shared by Hennessy Bardi (FANPAGE)👸🏽 (@hennessybardi)

Además tapó su rostro con pasamontañas, pero dejando al descubierto gran parte de su cuerpo. Sin duda, Hennessy Carolina es una de las mujeres más sexys de Nueva York. Recientemente su hermana Cardi B por fin dio a conocer el rostro de su bebé en lo que serían sus primeras fotos junto a los otros hijos de Offset y por supuesto, la pequeña Kulture la cual es la preferida de su tía. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Durante un tiempo, Cardi B mantuvo en el anonimato el rostro de su hijo. De hecho la noticia de que estaba embarazada la reveló cuando la gestación estaba bastante avanzada. A diferencia de Hennessy Carolina, Cardi B prefiere mantener la privacidad del hogar o al menos durante los primeros de meses de vida de sus hijos. Lo cierto es que esta familia siempre llama a la atención en las redes sociales y más aún cuando se trata de los explosivos atributos de las hermanitas de origen dominicano. View this post on Instagram A post shared by Hennessy💋 (@hennessycarolina)

