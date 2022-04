Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 18 al 24 de abril 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El horóscopo chino esta integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 18 al 24 de abril del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Tendrás una semana llena de emociones sin precedente, no dejes de disfrutarlas porque serán de esas anécdotas que platicaras cuando ya pasen los años y te volverás a sentir felicidad con esos recuerdos. No quieras competir con nadie esta semana, puedes salir muy desgastado, desgastada y no valdrá la pena el desgaste ni la competencia con nadie, porque no te dejará ninguna recompensa. Estos días trabaja en tu conexión con la divinidad, por ahí puedes obtener las respuestas que necesita tu alma.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Tienes que empezar a cambiar un poco el mundo que te rodea, estas esperando las cosas se muevan solas y no será así, es importante que tu les des empuje y claridad. Esta semana podrás tener la oportunidad de un nuevo empleo, tómala y asegúrate de decir si, será una oportunidad de gran crecimiento profesional. En el amor estas a punto de perder a esa persona que tanto amas por no tener una comunicación buena y fluida.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Confían en tu familia, en tu trabajo, en tus amigos, así que trata de seguir con esa confianza, que nada te saque de balance esta semana, puedes estar vulnerable a las palabras y tomarlas a mal o entenderlas mal y contestar e involucrarte en líos que solo estas armando en tu cabeza. Esta semana trata de ir con calma, de no apresurar nada, de no presionarte. Son días muy buenos para ponerle atención a tus nervios, que la ansiedad no se apodere de ti. Ocupa tu energía y pensamientos en hacer algo en donde puedas tener el cuerpo físico en movimiento.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Seguramente te preguntaran por qué trabajas tanto, por qué le pones tanto empeño a esa actividad en la que estas involucrado, involucrada, pero que la criticas no te detengan, sigue en ese camino, tanto trabajo pronto verá la recompensa y sentirás una satisfacción muy grande con lo realizado, Serán días donde todo se acomode de manera casi mágica, eso que aun te tenia detenido o con pendiente, esta semana toma su justo lugar y te sigue abriendo el camino a la meta. No te descuides, date descanso, duerme bien, come bien, solo así podrás tener la energía para terminar tu proyecto y después disfrutar de ese triunfo.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Tendrás que darle el beneficio de la duda a esa persona que crees te fallo, es necesario te calmes y la escuches, que te dé una explicación y después decide desde el corazón y no con la mente, si perdonas o mejor sueltas y dejas ir para siempre a esta persona. No canceles ninguna cita por flojera o cansancio, puedes tener grandes beneficios en el trabajo si acudes con buena actitud a ese encuentro. Cuida de tus ojos el estrés puede detonar alguna molestia ocular como conjuntivitis, así que bájale dos rayitas a las presiones. En el amor intenta no decir nada antes de pensarlo, porque la energía de esta semana te tiene muy arrebatado y pueden acabar disgustados.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Todos necesitamos de todos, deja el orgullo de lado y pide esa ayuda que tanto necesitas, pedir ayuda no te quita lo fuerte, lo seguro, lo inteligente, al contario habla de tu gran humildad, acércate a familia y amigos ellos están dispuestos a darte esa ayuda que tanto necesitaras esta semana. Estos días no son adecuados para mover algo en el trabajo, porque podrías recibir una respuesta negativa, así que mejor espera hasta la próxima semana si quieres que te digan sí. Es momento de acercarte a tu pareja y contarle porque has estado tan distante, seguro lo entenderá y te apoyará. Cuida de tus pies, puedes sentir mucho cansancio y verlo reflejado ahí.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Calma tu mente, dale un descanso, sé que es un poco difícil en estos momentos, porque tienes mucho que acomodar, mucho que planear, pero tienes que ir despacio, de una situación en una, porque si pretendes arreglar todo de un jalón no saldrás avante esta semana. Al finalizar estos días podrás sentir que se te quitaron varios pesos de encima y terminarás con una gran sonrisa en el rostro, muy satisfecho, satisfecha de lo hecho y obtenido. Las acciones correctas siempre te llevaran a la meta. No te sientas abandonado, abandonada, quien se alejo de las personas que quieres y te quieren eres tú, por estar resolviendo tus problemas mundanos y existenciales, así que esta semana acércate a los que quieres, visítalos y ten grandes tardes, noches a su lado.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Esta semana tendrás una energía de fiesta y felicidad, te sentirás alegre y contagiaras esa alegría a quienes te rodean, así que no permitas que nadie ni nada te quite esa sonrisa de la cara, procura alejarte de personas que estos días tengan la energía baja o te vibren bajo o puedes perder la felicidad que la energía de estos días te está regalando. Es una semana ideal para planificar las próximas vacaciones, no tendrás obstáculos para que estas sean unas de las mas divertidas y tranquilas de tu vida. En la salud te sentirás perfecto, vital y renovado, renovada, cualquier achaque por fin se quedará en el pasado.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

No empieces la semana haciendo corajes, al final la verdad saldrá a la luz, así que deja que todo fluya y se acomode, cuando esto pase vendrán a disculparse por haber desconfiado de ti. Estarás muy susceptible a que cualquier palabra o emoción externa te saquen de balance, pero ya sabiéndolo, trata de estar tranquilo, tranquila, que nada te perturbe. Poner un poco de atención a tus nervios estará muy bien, porque esta semana tendera a tenerte un poco sobresaltado. Acércate a tu mejor amigo, siempre esta dispuesto a escucharte y un desahogo te puede poner más tranquilo.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

No juzgues, no seas tan severo, todos nos equivocamos, así que mejor analiza y mira por qué esa persona cercana a ti hizo lo que hizo, se empático, ponte en su lugar y comprende. Esta semana se te puede abrir una puerta para un mejor empleo, no dejes pasar la oportunidad y mira si es mejor que lo que tienes ahora, si es así, no lo pienses mucho y cambia, un giro siempre es bueno, lo nuevo puede traerte nuevas y largas amistades, crecimiento en lo profesional y por fin tener la opción de llegar a donde tantas veces has soñado. No descuides la circulación, camina, un buen masaje para las piernas es ideal y así te olvidaras de calambres o piques de cuerpo.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Lo único que querrás esta semana es que ya terminen las dificultades que sigues cargando de días pasados, y así será, pero para que esto pase ocúpate de ello, no pierdas más tiempo en el por qué paso, el hubiera no existe. Al finalizar la semana sentirás que estas más ligero y podrás por fin disfrutar de días en quietud, en paz. No descuides a los menores de tu familia, necesitan atención, ser escuchados. Es una buena semana para hacer algo con tu cabello que tienes tiempo siendo un desastre.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Te has estado preguntando cuándo vendrá esa ocasión que tanto buscas para demostrar tus conocimientos profesionales, pues quizá ya no esperes más y esta sea la semana en donde la vida te pone esa oportunidad en el camino, así que estate atento, atenta, no dejes de contestar llamas y checar tu correo. Puede ser que un amigo te necesite y le dé pena acercarse a ti, así que no pierdas de vista a tus amigos y has que confíen en ti para que se puedan abrir, desahogar y escuchar el consejo de alguien que realmente lo aprecia y quiera su bien y su crecimiento. Es un gran momento para reparar cosas del hogar y con esto hacer que la energía fluya de mejor manera.