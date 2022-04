Shakira posa en “babydoll” junto a un robot y desea feliz pascua en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante colombiana Shakira tiene rato radicada en Barcelona, de donde es su compañero y padre de sus hijos, Gerard Piqué. Esto que hace que un domingo de pascua no sea un día común para la cantante. Así que aprovechó uno foto de su nuevo videoclip junto a Rauw Alejandro y presumió su cuerpo con un “babydoll” transparente de encaje blanco al lado de un robot.

“Feliz de anunciarles el lanzamiento de mi nuevo sencillo #TeFelicito – con @rauwalejandro – este 22 DE ABRIL”, escribió días antes Shakira dando a conocer su nueva canción junto al boricua y novio de Rosalía, Rauw Alejandro. Pero también tomó ventaja de la grabación de videoclip del mismo al posar con un robot tomado de las manos y deseando feliz pascua. Por supuesto usó una lencería casi traslúcida a modo de “babydoll” y eso elevó la temperatura la sección de comentarios de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

A pesar que Shakira es la que se lleva siempre los elogios en las redes sociales, los hijos que tiene con el central del FC Barcelona, Gerard Piqué son los que están causando estragos en redes sociales. Cada vez que publica un video de alguno de ellos en sus actividades, el público se derrite. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Recientemente fue Milan, quien dijo en show de Youtube que su papá: “Está mayor pero que aún puede jugar el fútbol”. Hecho que causó una una revolución en Instagram por la manera tan inocente y divertida con la que el hijo de SHakira se refirió a Gerard Piqué hablaba de su progenitor. La conversación de Ibai y barbe con Milan 😂 me encanta jajajaja que juega al fifa con el barça y que pique está mayor pero quiere que siga jugando pic.twitter.com/H9TzSLadZJ— 𝒂𝒍𝒂𝒊𝒂❁🌿 (@alaialo_) March 21, 2022

En cuanto a la pareja hace poco Shakira aseguró que Gerard Piqué le prohibe decir cosas, pero aún así lo hizo y fue mandarle un mensaje de orgullo al futbolista. Este batió su propio récord y alcanzó los 700 goles jugando el en Barça. “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!“, escribió la colombiana en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Mientras, les dejamos el último videoclip que lanzó la Shakira de su tema “Don’t Wait Up” mientras esperamos “Te Felicito” junto a Rauw Alejandro el próximo 22 de abril.

