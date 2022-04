Anuel AA le da con todo a Karol G en Instagram: “Dedicando canciones después de tanto tiempo…”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después que Karol G conquistara con su belleza, talento y energía el festival Coachella 2022 con su Bichotella que fue todo un éxito, sus fans del mundo y muchos que no quedaron con la quijada en el suelo por su majestuosa presentación. Su ex prometido, Anuel AA no se ha quedado callado y le dio con todo en Instagram a La Bichota.

Karol G hizo que los ojos de todos voltearan a Coachella 2022, lugar donde dio un show sin precedentes dejando claro el nivel de artista que es hoy en día. El público presente, en su mayoría norteamericanos, tenían pelucas azules. Color de cabello de La Bichota. En algún momento de la noche, Karol G cantó “200 Copas” y dijo lo que siempre dice cuando canta esa canción: “Amiga, si le importa más su ego y su orgullo y no te busca es porque no haces falta. Pero demuéstrale que ni poniéndose más hijo de p****, te va a ver llorar. ¡Salud!”. Esto parece haberle hecho ruido a Anuel AA, quien le habría dado con todo a la colombiana. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_)

Aunque otros fans de Karol G han dicho que también en la canción “MAMIII”, misma que cantó por primera vez con su amiga Becky G, dedicó unas palabras para aquellos hombres que no valoran a sus parejas. “A veces te cambian por algo peor y ni siquiera por algo más rico”, frase que también repite cada vez que canta en vivo este tema. Anuel AA, en horas de la noche y casi al mismo tiempo de la presentación de La Bichota, escribió en sus stories de Instagram un mensaje a modo de indirecta para Karol G. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

“Y esto que dicen que supuestamente soy yo di el que está estancado en el pasado????? Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda o a mí sin cojones me tiene!!! Y ya es la única reacción mía que van a tener!!! Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar!!!”, fue parte del fuerte mensaje que escribió el también cantante del género urbano, Anuel AA. View this post on Instagram A post shared by PONCHANDO (@ponchando) Deslizar a la derecha.

Además agregó, dos stories más al cabo de unos segundos: “Si la gente supiera. Ahí tienen noticia pa toda la semana”, agregó el ahora novio de la cantante de trap dominicana, Yailin La Más Viral. Misma que se ha vuelto inseparable del ex “bebecito”. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Por su parte, Karol G encabeza las noticias de entretenimiento de los principales portales de noticias y medios de comunicación. Su mensaje de de empoderamiento femenino y su homenaje a la comunidad latina y a su país, Colombia, hizo que el mundo entero se derritiera y cayera rendido a sus pies. Sin duda un Coachella que pasará a la historia. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sigue leyendo:

Snoop Dogg fuma marihuana en escenario de Coachella y rinde homenaje a Tupac junto a Dr. Dre

Ex cuñada de Anuel AA publica video de él besando a su hermana y lo tilda de: “Mal padre y vagabundo”

Anuel AA le regala a Yailin La Más Viral un auto de lujo, y ella posa en bikini rojo junto a su “juguete nuevo”

Yailin La Más Viral pilla Anuel AA, ex de Karol G, con sus bikinis en mano