Usando un bikini a cuadros, Melenie Carmona se muestra espectacular al recorrer el mar en un yate

Durante sus vacaciones en Los Cabos Melenie Carmona se ha mostrado feliz, y ahora sorprendió a sus fans en Instagram (que aumentan día a día) con fotos y un video en los que posa a bordo de un yate, luciendo espectacular en un bikini a cuadros; el mensaje que escribió en uno de los posts fue “💙spam porque last day💙”.

La hija de la cantante Alicia Villarreal también posó con toda su familia al pasear en vehículos todo terreno y hasta en camello; ellos se mostraron muy contentos a pesar de las altas temperaturas, especialmente Cruz Martínez. View this post on Instagram A post shared by Mel Villarreal (@meleniecarmona)

Mientras prepara su lanzamiento como cantante Melenie Carmona no descuida su faceta de modelo, y hace unos días causó sensación por unas fotografías en las que aparece junto a una tina, usando un bikini amarillo y con los jeans desabrochados: “Hoy el Felix andaba de buenas😝 // ya vieron que si agarre colorsitooooo?🤩” View this post on Instagram A post shared by Mel Villarreal (@meleniecarmona)

