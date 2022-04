Así es por dentro la casa de Arantxa Loizaga, la presentadora que dijo adiós a ‘Hoy Día’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La periodista mexicana Arantxa Loizaga, de 38 años y quien este martes dijo adiós a la emisión ‘Hoy Día’ de Telemundo, vive en una muy acogedora casa de Florida en compañía de su esposo, un marín de la Armada Estados Unidos, y de sus inseparables perros.

Por medio de diversos videos y fotografías, la próxima titular del noticiero ‘Noticias en la Noche’ nos ha llevado a conocer los lugares más íntimos de su hogar, como su cocina, su sala y hasta su recámara.

Cocina

Su cocina, ubicada a un costado de la puerta de acceso, es semiabierta y algo pequeña. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable, con una barra que puede ser utilizada para preparar los alimentos, pero también como desayunador para cuatro personas, así como con tres obras de arte que decoran una de sus paredes y con un mueble chocolate.

Sala

Su sala, situada justo debajo de la escalera que conecta con la planta alta, está compuesta por un sofá modular de color gris, por una silla, así como por una mesa de centroy una lateral de tono blanco.

También goza de unas pinturas en blanco y negro, de un mueble blanco para sus artículos decorativos, y de una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Arantxa Loizaga (@arantxaloizaga)

Recámara

Su recámara, desde donde tiene unas muy lindas vistas del exterior, está conformada por una cama grande con ropa de cama de color gris, con fundas de tono gris y blanco, así como por una cabecera de tono chocolate y por diversos cuadros. View this post on Instagram A post shared by Arantxa Loizaga (@arantxaloizaga)

La habitación es completada por un par de mesas de noche de tono chocolate, por una alfombra multicolor, por diversos mueble chocolate y por una pantalla de televisión. View this post on Instagram A post shared by Arantxa Loizaga (@arantxaloizaga)

Jardín

Aunque gran parte de sus videos los comparte desde el interior de su casa, Arantxa también nos ha mostrado el exterior, el cual destaca por sus extensas áreas verdes y por ubicarse a orillas de un hermoso cuerpo de agua. View this post on Instagram A post shared by Arantxa Loizaga (@arantxaloizaga)

