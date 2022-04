Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

ARIES



Es momento de pensar en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas, el amor no se hizo en un día y deberás de alimentarlo en caso de tener pareja para que este no se pierda, deveras de mostrar interés para no caer en la monotonía de la relación.

Cuidado con una amistad de piel clara que no te puede ver ni en pintura y buscará de mil maneras el destruirte y hacerte sentir mal. La vida te compensará por todo lo que te debe y te dará a manos llenas oportunidades para disfrutar en todos los sentidos. Ten mucho cuidado con cambios en los dineros que te pudieran afectar y podrías terminar endeudado.

Vienen cambios en cuestión de la salud, si habías pasado por malos momentos en la salud poco a poco comenzarán a resolverse. Te vas a enterar de una separación en la relación de una amistad o de una persona cercana a ti.



TAURO



Muchos cambios en el amor y oportunidad de crecer muchísimo en la economía, hay un negocio que traerás en mente y que podría dejarte grandes ganancias, mira bien con quien lo vas a realizar para que no cometas errores, no pierdas esa posibilidad de crecer y de demostrarle a los demás de qué estás hecho. Trata de confiar más en tus sueños y en la capacidad de obtener lo que desees pues solo así lograrás crecer como ser humano y lograr cada uno de tus objetivos.

Es momento de enfrentar tus miedos de decirle adiós a tu pasado y de comenzar a trabajar en tu presente, no vivas de lo que ya fue y céntrate en lo que tienes ahora. Vienen días de cambios en tu vida en los cuales la estabilidad deberá de ser tu punto principal. Amores de una noche podrían aparecer y con ellos también ciertas preocupaciones y mortificaciones porque eres muy de enamorarte al primer contacto.

No te pierdas en tu andar pues la vida te va a enseñar a valorar a las personas que en realidad importan, las personas que han hecho todo por ti y merecen estar en tu vida. Muchas oportunidades de crecer y de ir por el mundo logrando cuanto te propongas, dale con todo y disfruta el trayecto para hacerlo.



GÉMINIS



No des pie a cometer los mismos errores que ya habías cometido en tu pasado. Momento de que te despabiles y creas más en ti, recuerda que la vida es muy corta para perder el tiempo con quien no merece tu presencia, no dejes que tus sueños se desmoronen y se pierdan, si es persona ya no quiere seguir que le vaya bien y que deje de dar lata o de meterte en problemas.

Muchos sueños se concretan y hay cambios que empezarán a surgir poco a poco y con ellos vas a entender y comprender el porqué de muchas situaciones. Amores de una noche bien presentes en tu vida. La llegada de nuevas amistades y nuevos amores te van a enseñar a valorarte aún más. Pon tus planes y sueños en manos de Dios y todo se te irá dado. Si crees y confías en tu capacidad todo será tuyo.

Expareja retorna, no traerá nada nuevo que ofrecerte. Amistades del pasado retornan y con ellas muchos secretos comenzarán a salir a la luz. Cuidado con esperar más de quien sabes no te devolverá lo mismo que le ofreces. Un nuevo amor llegará a tu vida y con las muchas heridas serán sanadas. Cuida más tu cuerpazo criminal y no te expongas a subidas repentinas de peso.



CÁNCER



Es momento que no te pierdas en el camino y des ese paso que no has dado, ve tras tus objetivos y consíguelos pues solo así encontrarás esa felicidad que se te ha negado muchas veces en tu pasado. Muchos de tus miedos comenzarán a sanar, la vida te devolverá a manos llenas todo lo que necesitas para estar bien y ser feliz, no te dejes caer ni permitas que nadie te haga daño, es momento de creer y confiar en ti.

Es momento que confíes y creas en ti, que te des cuenta de que la vida es solo una, tu carácter quizás no te ha ayudado en nada, pero no te preocupes entrarás en una etapa en la cual todo comenzará a sanar. En cualquier momento se podría comenzar a planear un viaje con familia o con una persona a quien quieres mucho, será a mitad del mes de mayo. Mucha suerte en juegos de azar así que ponte perra para que todo te resulte como quieres y deseas.

No permitas que la vida se te vaya de tus brazos, aprovéchala y vívela al máximo. Es momento que perdones errores de esas personas que una vez te fallaron e hicieron sentir la peor persona. Viene un compromiso y estabilidad en relación, si ya tienes una pon toda la carne a la parrilla para disfrutar estos días y estos momentos que te van a dejar un gran sabor de boca.



LEO



Cierra ese ciclo que solo te lastima y hace daño y no te conduce a ningún lado. Si tienes pareja se feliz, y piensa siempre que lo que das es lo que recibirás sea bueno o malo y sino recibes en ti no quedará que hiciste un buen trabajo; así que has tu mejor trabajo y vive tu vida de la mejor manera ay de la mejor forma dando lo mejor de ti.

Recuerda quién eres y hacia dónde vas, la vida te va a llevar cada día de nuevas oportunidades y conseguirás cuanto te propongas, no bajes la guardia ni te permitas fracasar por nadie, tus sueños están ahí y podrás cumplirlos si te los propones, es momento que des una vuelta a tu pasado para que entiendas y comprendas que no eres ni la sombra de quien fuiste anteriormente. Deja que el mundo ruede y que lo que pasa hoy en día no te quite el sueño el día de mañana.

Vienen cambios en los cuales deberás de ser tú mismo y no dejarte llevar por comentarios de otras personas. Noticias inesperadas y amores nuevos serán excelentes para sanar heridas y enseñarte que la vida apenas comienza. En el amor vienen muchos cambios y con ellos oportunidades de crecimiento.



VIRGO



Recordarás mucho a un familiar que ya no está físicamente contigo en estos momentos; ponle una vela, flores y un vaso con agua. La vida te devolverá a manos llenas todo eso que una vez te negó, no te sientas mal ni pienses que eres culpable de alguna situación, recuerda que si las cosas pasaron de esa manera fue por una razón. La vida y el tiempo se encargarán de poner en su lugar cada error que cometiste y tendrás que hacerte responsable de cada uno de tus actos.

Es momento que cobre sentido todos esos planes que tenías en mente, ya no te dejes engañar por nada ni por nadie, cuida más la parte de tus sentimientos y de tu entorno. Tienes el poder de cambiar cuanto te propongas hazlo siempre y cuando sea para bien. Hay un hermano o hermana que necesitará mucho tus consejos y tu apoyo, bríndaselos y ofrécele lo mejor de ti para que sienta tu apoyo.

No te dejes manipular por personas falsas que solo te buscarán cuando necesites algo. Vienen días muy buenos en los cuales el amor florecerá si tienes una relación, no permitas que nadie en esta vida te siga dañando o lastimando, cree más en ti y en tu poder de hacer realidad cada sueño.



LIBRA



Dios es testigo de tu buena voluntad y tarde o temprano te llenará a manos llenas de lo que mereces y necesitas en tu vida, solo debes de tener calma y esperar todo lo bueno que viene para ti y que la vida te va a brindar. Un nuevo amor parece si estas soltero viene del pasado y ahora si se concretará lo que no se pudo dar antes. Mandarás a la fregada a una persona que te ha mentido y hecho daño.

Muchos días de reflexionar, días de dar gracias por lo que tienes y por lo que te falta.Es momento que seas quien no podrías ser y te conviertas en eso que tanto deseaste, quizás ahí esté tu felicidad; no permitas que personas del pasado te quieran dañar en tu presente, hay que cerrar esas puertas para que no te lastimen. Si tienes pareja el amor podría estar caminando sobre un hilo, pon más atención en lo que sucede.

Un viaje se aproxima. La vida te enseñará el mejor camino para lograr cuanto desees y te propongas. Quitarás de tu vida a muchas personas que te estorbaban y gracias a eso comenzarás a ver felicidad, paz y tranquilidad en tu alrededor. Suerte en juegos de azar con números en terminación 4, 7 y 9. Trata de mejorar la relación con familia si esta no está bien y antes de que termine el mes de abril ten un acercamiento.



ESCORPIO



No dejes nada inconcluso y ve tras tus sueños y metas pues la vida de eso se trata. Hay días en los cuales no te sentirás bien, deja que las horas corran es normal, estarás en un ciclo algo difícil sentimentalmente y podrías extrañar mucho a personas que son importantes y significan mucho para ti. Vienen cambios para ti y quizás hoy te sientas más feliz que nunca y estés por iniciar algo con alguien con quien no podrías porque había alguien más, disfrútalo y vívelo el tiempo que dure pues no será para siempre.

No descuides tu cuerpazo criminal y aprovéchalo para sacarle provecho de la mejor forma. Tus karmas llegarán y recordarás cada error cometido, así que ten mucho cuidado con lo que hoy en día estas sembrando en tu vida. Amores de una noche podrían ser la clave para quitar de tu vida esas personas que están dentro de tu corazón pero que solo te lastiman.

Recuerda que a tus enemigos hay que tenerlos cerquita así que no le alejes tanto de quien te hacen la vida imposible, obsérvalos y mira sus movimientos. Si tienes pareja es momento que seas más sincero o sincera con ella pues solo así no se lastimarán más de la cuenta. Sueles perder todo por no valorar lo que has tenido y buscar demás sin mirar que puedes dañar a quienes te rodean.



SAGITARIO



Es momento que des ese cambio que necesitas, ya deja esa persona en el pasado, cambia todo de ti para que puedas ver nuevos resultados, no permitas que otras personas te lastimen con palabras, la vida te va a enseñar a valorar lo que tienes. Momento de reencontrarte con tu familia, ellos te darán la fuerza que necesitas para ser feliz y encontrar esa estabilidad que ya habías perdido.

Dios te enseñará que lo mejor está por venir y ciertas situaciones te enseñarán a valorar la vida. Tu economía va a mejorar muchísimo y entenderás el porqué de muchas situaciones laborales. Mejoras en la salud de familiar y cambios en tu actitud, empezarás a darte cuenta de que es difícil la soledad, pero también entenderás lo mucho que te enseña.

Habrá días en los cuales te costará trabajo salir adelante, esos días te enseñarán que lo mejor en esta vida es tu familia tienes que aprovecharla, no la descuides ni desaproveches por quien no vale ni un comino y menos un cacahuate, así que es momento de hacer limpia de personas en tu vida. Nuevo trabajo y empleo, mejorarás muchísimo, pero hay que comenzar a exigir y pedir lo que sabes que por derecho te corresponde. Aprende a decir que no y a no estar para todo el mundo.

CAPRICORNIO



Cuida mucho tu integridad y no des más oportunidades a quienes te han fallado y engañado una tras otra, la vida se encargará de ponerlos en su lugar. Viene un viaje muy bueno e importante y un cambio de actitud que te va a ayudar demasiado a ir por ese objetivo que tienes en mente. Cuidado con cada palabra que sale de tu boca pues comenzarás a lastimar mucho a las personas que te rodean.

Vienen cambios fuertes que te van a dejar grandes ganancias y amores del pasado simplemente dejarán de afectarte o ser tu centro de atención. Es momento de creer en ti y en tu capacidad de ser feliz y lograr todo lo que deseas. Habrá días en los cuales no sabrás qué camino tomar y qué hacer, pero es parte de tus cambios; solo haz caso a tu cabeza y tu conciencia que te indicarán cual es el mejor momento de tomar ciertas decisiones en tu vida.

Viene dinero y viene salidas a fiestas o reuniones con amistades, no te vayas a poner tan mal porque después vas a terminar miada y vomitada. Déjate querer y confía en ti, solo así lograrás cada sueño y cada meta, quien quiera estar a tu lado deberá de mostrártelo con hechos y no con palabras.



ACUARIO



Habrá días en los cuales no sabrás qué camino tomar, pero poco a poco la estabilidad llegará a tu vida. Debes aprender a cuidar mucho la manera de ver la vida, no te pierdas en el camino que ya otros pisaron. Movimientos importantes en tu economía que te dejarán grandes ganancias solo no inviertas en cuestiones que no te dejan nada de provecho.

Días en los cuales verás el resultado de tu esfuerzo y dedicación sobre un proyecto que has tenido en mente desde hace algún tiempo. Date todos los gustos que quieras pues a eso vienes a esta vida, a disfrutar y ser feliz con todo.

Entras en una etapa muy dura, a pesar de entrar en ciclo de cambios las cosas no saldrán como esperas pues viene mucha depresión, soledad, angustia, insomnio entro otras cuestiones, te costará salir a flote, pero lo lograrás como ya antes lo hiciste, no dejes que la vida te coma, tu comete la vida y se feliz y disfruta y da gracias por lo que tienes y por lo que se fue pues solo así le encontrarás el sabor a la vida. Aprende a confiar en tu capacidad en los negocios porque se te va a dar de la mejor forma solo es cuestión de apostarle a eso y darle con todo.



PISCIS



Aprende a decir que no y a no estar para todo mundo que ellos no lo estarán para ti. Es momento de que pongas los pies en la tierra y comiences a trabajar en ese sueño que traes en mente, ya sea negocio, casa o vehículo, estás en el mejor tiempo de consolidar muchas cosas solo tienes que ser inteligente y saber en qué inviertes tu dinero y con qué personas.

Viene un viaje inesperado el cual podría ayudarte mucho a tener esa paz y tranquilidad que no has conseguido desde hace mucho tiempo, se dará en la segunda semana de mayo. Aprende a no confiar en todas las personas que te rodean, debes aprender a ir paso a paso en el cumplimiento de tus sueños y si te caes levantarte con más fuerza demostrando siempre que eres fuerte y que para que te tumben esta complicado. Cuidado con sorpresas que llegarán a tu vida en este día pues no serán nada gratas, sobre todo con nombre y apellido de tu pasado.

Te viene un dinero fuerte que deberás de utilizar para mejorar en tu economía. mistad te va a buscar para llevarte chismes de lavadero, no hagas caso pues solo te vas a preocupar o mortificar. Momentos especiales con tu pareja en caso de tener solo ten cuidado y paciencia pues tus celos podrían arruinar el avance que llevas.