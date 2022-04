Johnny Depp se defiende hoy de las sórdidas acusaciones de violencia que hizo su ex Amber Heard

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Johnny Depp podría subir al estrado y defenderse en el juicio que entabla contra su ex esposa Amber Heard en Fairfax, Virginia. Obviamente, los abogados de ella también le harán preguntas. Ya durante todo el trial varios testigos del actor de Hollywood han dado sus declaraciones. Entre ellos, el terapeuta matrimonial de la pareja que estuvo cinco años casada. Recordemos que la también actriz dio sórdidos detalles de las supuestos actos de violencia de Depp hacia ella.

El protagonista de “Piratas del Caribe” llevó a juicio a su ex esposa Amber Heard y pide se le acuse de difamación. Recordemos que la misma publicó un texto en el Washington Post y habló de los incidentes de violencia doméstica que supuestamente vivió. Sin embargo, la mujer jamás menciona el nombre del actor a lo largo del escrito. Johnny Depp por su parte, dice que esto le arruinó su reputación en Hollywood y quiere que su ex sea castigada por difamarlo. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

El equipo legal de Amber Heard asegura que la mujer sí sufrió de violencia doméstica y de distintos tratos que mostrarán en la corte. La defensa asegura que también hubo violencia psicológica y que hasta la agredió sexualmente. La actriz y protagonista de Aquaman está dispuesta también a subir al estrado y, según uno de sus abogados: “Escucharán en los términos más gráficos y horripilantes la violencia que sufrió. Lo escucharán directamente de ella. Subirá al estrado y lo contará. Todo eso ocurrió”. View this post on Instagram A post shared by Amber Heard (@amberheard)

Amber Heard y Johnny Depp, que se conocieron durante el rodaje de la película ‘The Rum Diary’ en 2011, se separaron en mayo de 2016, cuando la actriz solicitó una orden de alejamiento en contra de su entonces aún esposo. En ese momento, él negó las acusaciones y la ex pareja resolvió su divorcio fuera de los tribunales en agosto de 2016 por medio de un acuerdo económico. View this post on Instagram A post shared by Mia Muñiz (@miamuniz_)

En noviembre de 2020, Johnny Depp perdió su publicitada demanda por difamación contra el tabloide británico The Sun por llamarle “maltratador de mujeres”. El juicio de tres semanas incluyó escandalosos y sórdidos testimonios de ambas partes sobre sus turbulentos años juntos, incluidas las admisiones de consumo de drogas por parte del actor y denuncias de violencia por ambas partes. El tribunal confirmó que las afirmaciones del medio eran “sustancialmente ciertas” después de que la propia Amber testificara para respaldarlas. View this post on Instagram A post shared by Amber Heard (@amberheard)

En marzo de 2021, el intento de Johnny Depp de anular la sentencia fue rechazado, por lo que volvió a demandarla en Estados Unidos. Ella, por su parte, presentó una contrademanda que acusa a los abogados del intérprete de difamarla. Se espera que el juicio multimillonario dure más de un mes. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

