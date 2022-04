La leyenda del ciclismo Bradley Wiggins reveló que sufrió de abusos sexuales cuando tenía 13 años

El exciclista Bradley Wiggins, campeón del Tour de Francia en 2012 y poseedor de nada menos que cinco medallas de oro olímpicas, ha revelado en su última entrevista que sufrió abusos sexuales a la edad de 13 años, una terrible experiencia que padeció a manos de un antiguo entrenador que contaba con la confianza absoluta de su familia.

El antiguo deportista ha asegurado que nunca se atrevió a denunciar abiertamente semejante tropelía a causa de la tensa relación que mantenía con su padrastro, quien se burló de él en numerosas ocasiones por ser, a su juicio, poco masculino debido a las mallas de lycra y a otros elementos estéticos que se derivaban de su condición de ciclista.

Sir Bradley Wiggins has revealed he was sexually groomed by a coach when he was just 13 years old. — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 19, 2022

“Un entrenador abusó de mí cuando era pequeño. Tenía 13 años… Fue algo que nunca acepté”, ha explicado el ídolo británico en conversación con la revista Men’s Health, antes de entrar a valorar el impacto psicológico del trauma sufrido. “Sí, fue de naturaleza sexual. Y lo enterré en el pasado. Mi padrastro era bastante violento conmigo. Me decía que era un maric** por llevar lycra y cosas de esas. Nunca me atreví a contárselo”, ha añadido.

Wiggins también ha hablado en su charla sobre la forma en que estos abusos, así como la trágica muerte de su padre en 2008, le convirtieron en una persona retraída, tímida y con tendencia al autoaislamiento. El laureado ciclista se refugió en su pasión por el deporte para desconectar de su dramática trayectoria, una vez asumido que nunca encontraría respuestas para todas las dudas que le angustiaban por dentro.

“Era una persona muy solitaria. Solo quería escapar de ese ambiente. Me convertí en una especie de ermitaño. Tuve una adolescencia muy extraña en muchos sentidos. Y creo que canalicé todas esas adversidades a través de la bicicleta“, ha reflexionado justo antes de hacer referencia a la complicada relación que mantuvo con su malogrado progenitor. “Nos abandonó cuando era muy pequeño, creo que le conocí en persona por primera vez cuando yo ya tenía 18 años. Retomamos un poco la relación pero casi no hablamos en los dos años previos a su asesinato… Era mi héroe“, se ha sincerado. Bradley Wiggins, who was the first British winner of the Tour de France, has disclosed that he was sexually groomed by a cycling coach when he was 13 https://t.co/cP48Rwmxbl— The Times (@thetimes) April 19, 2022

