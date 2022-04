Lengua de Eduin Caz de Grupo Firme causa estragos en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de presentarse en Coachella 2022 junto a Grupo Firme y dejar el nombre de México muy en alto. Eduin Caz se encuentra disfrutando de un merecido descanso en una piscina desde donde presumió su lengua. Por supuesto, la foto que publicó en Instagram causó estragos entre sus fans.

Grupo Firme conquistó el público Coachella 2022 al ritmo del regional mexicano y Eduin Caz volvió a repetir la hazaña de quitarse la camisa. El momento cumbre vino cuando los músicos cantaron “Tusa” de Karol G haciendo que todos brincaran con el arreg. Luego, Eduin Caz se desató haciendo el baile de Anitta en el piso. View this post on Instagram A post shared by Chismes SPANGLIOSO 💋💋 (@spanglioso)

Esta última se presentó también en Coachella y perreó al lado del rapero Snoop Dogg. Pero, Eduin Caz se fue al día siguiente a apoyar a sus amigos de Banda MS y acaloró la redes con un sexy baile junto a su esposa Daisy Anahy. Ya después se fue a descansar y tomar sol en un hotel en Las Vegas, desde donde presumió su lengua en primer plano causando un alboroto en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Entre Famosos Oficial (@entrefamososoficial)

“Anoche soñé contigo bombón”, “Pero que lenguota preciosa mi rey”, “Que bonita lengua tiene usted oiga”, “Dios que rico probar esa boca”, “Qué cosa tan hermosa”, “Esa lengua de mamey”, “Quiero ser tu paleta de helado”, fueron algunos de los mensajes algunos hasta subidos de todo en la sección de comentarios de su cuenta. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

Por supuesto, el cantante de Grupo Firme no para de dar taco de ojo sobre todo cuando está entrenando en el gimnasio. Por eso ha querido mostrar el cambio físico al quitarse su camisa en sus últimos conciertos. Su esposa no se queda atrás. La guapa Daisy Anahy también estuvo en la playa justo hace unas semanas y ambos presumieron sus cuerpazos en trajes de baño. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

Justo días antes tuvieron que literal salir corriendo de la casa donde se hospedaban en una playa en México, pues los fans llegaron y no dejaron de tocar la puerta pidiendo autógrafos y ver a Eduin Caz. Así que literal, el famoso está “pagando le precio de la fama”. Mientras, nosotros les dejamos el éxito de Grupo Firme, “Ya Superame”.

Sigue leyendo:

Fans de Grupo Firme señalan que hubo racismo y “latinofobia” en el festival Coachella 2022

VIDEO: Eduin Caz de Grupo Firme tackleó a reportero de ‘El Gordo y la Flaca’ y lo aventó a la alberca en plena entrevista

Larry Hernández vistió ¡un hilo dental! delante de Eduin Caz de Grupo Firme y algunos fans

Mayeli Alonso e hija de Lupillo Rivera se enfiestaron con Jhonny Caz y Eduin Caz de Grupo Firme