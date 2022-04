Protagonista de “Dirty Dancing” confiesa que la cirugía plástica arruinó su carrera Hollywood

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras el inesperado éxito de la película “Dirty Dancing” con Patrick Swayze, su protagonista Jennifer Grey confesó que su carrera en Hollywood se fue al foso por culpa de un consejo de su madre: operarse la nariz dos veces. Su rostro quedó tan cambiado por la cirugía plástica, que ni el propio actor Michael Douglas la reconoció: “Estaba irreconocible”, dijo el famoso.

La sexy película de baile de los ’80 “Dirty Dancing” enamoró al público por su historia de amor y por lo increíblemente atractivos de sus protagonistas: Patrick Swayze y Jennifer Grey. Era de esperar que la actriz tuviese una exitosa carrera en Hollywood al igual que el actor y bailarín. Sin embargo, eso no sucedió. Siendo aún muy joven, la protagonista de la cinta decidió hacerse dos cirugías plásticas en la nariz que arruinaron su carrera, pues su rostro no volvió a ser el mismo. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Grey (@jennifer_grey)

“Gasté mucha energía tratando de averiguar qué había hecho mal, por qué fui desterrada del reino. En realidad eso es mentira. Me desterré a mí misma. De un día a otro, me volví invisible, y se convirtió en un problema. A ojos del mundo, yo ya no era yo”, dijo la protagonista de DIrty Dancing, Jennifer Grey a la revista People. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Grey (@jennifer_grey)

Lo más irónico de toda la situación es que Jennifer se había resistido durante años a pasar por quirófano para hacerse una cirugía plástica por la nariz porque sentía: “Que era lo suficientemente guapa” y, cuando por fin lo hizo, tuvo claro que estaba cediendo a la presión “del enemigo”. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Grey (@jennifer_grey)

Quien la hizo cambiar de opinión a la estrella de “Dirty Dancing” fue en gran parte su madre, que había trabajado como actriz antes de casarse con el padre de Jennifer, la estrella de ‘Cabaret’ Joel Grey, y que le había repetido desde niña que, con su nariz, no conseguiría triunfar. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Grey (@jennifer_grey)

“Ella me quiere, me quería, siempre lo ha hecho, y fue pragmática porque me decía: ‘¿Adivina qué? Es muy difícil que te den un papel. Pónselo un poco más fácil”, le dijo la madre de la actriz refiriéndose a su nariz. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Grey (@jennifer_grey)

En defensa de su madre, Jennifer reconoce que jamás le dijo que no fuera guapa, sino que le habló con una franqueza absoluta de los estándares de belleza imposibles que se esperaban entonces -y ahora- de las estrellas de cine. “Me decía: ‘¿Adivina qué? Si no quieres ser actriz, me parece perfecto. Pero si quieres serlo…’. Pero cuando yo era pequeña, estaba completamente en contra de la rinoplastia. Quiero decir, era como mi religión. Me encantaba que mis padres lo hubieran hecho (hacerse cirugías plásticas). Entiendo que eran los años 50 y estaban tratando de encajar. Sé que entonces tenías que hacer ciertas cosas, como cambiarte el nombre, y se consideraba algo normal”. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Grey (@jennifer_grey)

Sigue leyendo:

El novio de Britney Spears, Sam Asghari, se convierte en un famoso de Hollywood al lado de ¡Mel Gibson!

Patrick Swayze, protagonista de “Dirty Dancing”, cumpliría 69 años

Icónico cartel de Hollywood se transformará temporalmente a “Rams House” en honor al equipo ganador del Super Bowl

Hollywood llora la muerte de Betty White, un “tesoro nacional” de la comedia

De espectador a estrella de Hollywood: la historia de éxito de Diego Luna