Así es la casa de Salvador Zerboni, ex de Ivonne Montero que llega a ‘La Casa de los Famosos 2’

El actor mexicano Salvador Zerboni, de 42 años, se sumó en días recientes a las celebridades que formarán parte de ‘La Casa de los Famosos 2’, donde se reencontrará con Ivonne Montero, su ex, con quien tuvo un romance fugaz en el 2014.

Antes de enfocarse de lleno en el reality show de Telemundo, el recordado ‘Ratas’ está ultimando detalles para dejar en orden la linda casa que comparte con su inseparable perro y a continuación te la mostramos.

Cocina

Su cocina es algo pequeña y semiabierta. Está equipada, tal y como lo pudimos ver en un video que lo muestra cocinando unas exquisitas ribs, con una alacena que combina los colores café y blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra que utiliza para preparar y cocinar sus alimentos.

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de la escalera que conecta con el segundo piso, está conformada por un sofá modular de color gris. View this post on Instagram A post shared by Zalvador Zerboni (@zalvadorzerboni)

Recámara

Su recámara está compuesta por una cama grande con cabecera en tono dorado y chocolate, por dos mesas de noche, por un sofá individual dorado, por una televisión, por un amplio vestidor y por un cómodo baño. View this post on Instagram A post shared by Zalvador Zerboni (@zalvadorzerboni)

Terraza

La terraza es uno de los espacios que más nos ha mostrado, al ser ahí donde montó su gimnasio durante la etapa más crítica de la pandemia, por lo que cuenta con varios aparatos que lo ayudan a mantener la figura que tanto lo caracteriza y que es la envidia de muchos. View this post on Instagram A post shared by Zalvador Zerboni (@zalvadorzerboni)

Al igual cuenta con una sala de estar y con una mesa comedor de parota, en la que disfruta hacer sus comidas cuando el clima así se lo permite. @salvadorzerboni #viral #foryourpage #ungritodesesperado y mi grito de señoraaaaa de las 4 décadas !!! ♬ sonido original – Salvador Zerboni

Además de por sus aparatos de ejercicio y por sus muebles, la terraza también atrae los reflectores por sus césped artificial, por su muro verde, por su pared de ladrillo y por sus vigas de madera, elementos que le dan un toque sumamente acogedor a ese rinconcito. View this post on Instagram A post shared by Zalvador Zerboni (@zalvadorzerboni)

Más espacios

En una reciente entrevista que le dio a Pato Cortés desde la comodidad de su sala, Salvador Zerboni nos dejó ver que cuenta con varios aparatos musicales de diversas épocas, incluso alcanzamos a apreciar que su comedor está compuesto por una mesa rectangular con sitio para ocho personas.

