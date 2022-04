Así es por dentro el exclusivo apartamento de Irina Baeva y Gabriel Soto en Ciudad de México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes esperan contraer matrimonio a mediados del presente año, viven en un muy bonito apartamento en el barrio de Santa Fe, uno de los más exclusivos del poniente de Ciudad de México.

El hogar de la parejita, tal y como lo pudimos apreciar en unas recientes fotografías publicadas en sus redes sociales, es el mismo en el que la actriz rusa ha vivido en los últimos años, por lo que su decoración y su estilo son los que imperan, aunque ya hay cierta influencia del papá de Elisa Marie y de Alexa Miranda.

Las imágenes más recientes de su nidito de amor fueron tomadas durante el cumpleaños número 47 del galán de las telenovelas, siendo el dormitorio principal una de las habitaciones que acaparó los reflectores, aunque la sala también tuvo cierto protagonismo.

A continuación te damos un tour por algunas de las habitaciones del hogar donde Irina y Gabriel presumen su amor.

Cocina

Su cocina es abierta y no muy amplia. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que es utilizada por la parejita para preparar exquisitas recetas.

Comedor

Su comedor está compuesto por una mesa circular con espacio para diversas sillas de tono azul.

La mesa no solo llama la atención por su diseño, sino que también por la gran cantidad de flores a las que Irina suele recurrir para su decoración. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Sala

La sala está conformada por sofás verdes y grises, por una mesa de centro de mármol, por unas mesas laterales de cristal, por algunas plantas y por hermosos cuadros. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Oficina

A un costado de la sala, Irina Baeva montó una especie de oficina, en la que ama refugiarse para estudiar los guiones de sus nuevos proyectos. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Recámara principal

La recámara principal, que llama la atención por su piso de madera, está conformada por una cama grande con ropa de cama de tono blanco y con fundas blancas, negras y azules, así como por una cabecera gris y por dos mesas de noche. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

También cuenta con una serie de cuadros de hojas de árbol, con un espejo de cuerpo completo, con figuras budistas, con una televisión y con un mueble pegado a la ventana, desde donde tiene unas hermosas vistas de Santa Fe. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

