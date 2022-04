Atributos de Rosalía se desbordan por fuera de un bikini metálico en video “Motomami”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con un bikini de cadenas metálicas, Rosalía mostró sus atributos. Mismos que se desbordaron por ser la pieza muy pequeña. A pesar que la española es una de las mujeres más sexy de la industria musical hispana, pocas veces la vemos mostrando todo si no es parte de sus videos o promociones. Así que cuando, hace un lanzamiento, en este caso el videoclip “Motomami” lo pone en freno de darlo y mostrarlo todo.

Bailando y presumiendo sus piernones y retaguardia, Rosalía baila apenas tapando sus atributos con retacitos de un bikini metálico. Además, al igual que sus homólogas Becky G y Karol G, sigue empoderando a la mujer a través de sus letras y su belleza. Qué mejor ejemplo de esto que el éxito de las cantantes del género urbano el fin de semana en Coachella 2022, la novia de Rauw Alejandro dice que muestra su belleza y figura solo por ella y para sentirse bien consigo.

Precisamente su nuevo trabajo discográfico “Motomami” habla de cómo la mujer independiente de hoy en día no necesita de nadie y: “Mucho menos de un hombre para lograr lo que se proponga…”. El disco incluye también los éxitos que ha lanzado desde hace varias semanas y que están triunfando en las distintas plataformas de reproducción musical: “Chicken Teriyaki“, “Candy“, “Saoko“.

Rosalía llevará Motomami a un World Tour donde recorrerá Europa, Estados Unidos y parte de Latinoamérica. Para ver las ciudades, fechas y precio de boletos pueden ir a cualquiera de las redes sociales de la cantante. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

En cuanto a su corazón, Rosalía sigue en una relación sólida con el reguetonero Rauw Alejandro, quien también anda de estreno, pues mañana sale su nuevo tema nada más y nada menos que con Shakira. Esta sale sexy con un “babydoll” en el video que promete tener también robots. Pero no sólo eso. El puertorriqueño triunfó en su gira por varias de los Estados Unidos incluyendo Nueva York. Su novia Rosalía no se separó ni un segundo de él y tampoco de todo el equipo de trabajo. Sin duda son una de las parejas más exitosas de la industria del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

