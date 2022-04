Becky G da un avance del videoclip de su nuevo sencillo “No mienten”, usando body estampado y medias negras

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Becky G está regresando a la escena musical de forma explosiva. Su más reciente publicación en Instagram anuncia el lanzamiento (hoy 20 de abril) de su nuevo sencillo “No mienten”, y en sus historias de esa red social compartió avances del videoclip, en los que luce espectacular usando medias negras y un body estampado. Su esperado álbum Esquemas saldrá a la venta el 13 de mayo.

La cantante también dio a conocer imágenes de las grabaciones del video de “MAMIII”, su dueto con Karol G que actualmente es todo un éxito en los charts; hace algunos días se estrenó en YouTube un clip de la canción, pero en éste no aparacen las intérpretes, sino Mia Khalifa y Angus Cloud. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg) View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Tras una larga ausencia de la pantalla grande Becky G ha retomado su faceta como actriz, con uno de los roles estelares en la comedia “Good mourning”, que marca el debut como director de Machine Gun Kelly. En el filme también actúan Dove Cameron, Whitney Cummings y Megan Fox. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

También te puede interesar:

-Becky G presume su retaguardia en body negro y vestida como una sensual vaquera

-Becky G declara que ha aprendido a aceptar su cuerpo sin curvas