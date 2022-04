Chiquis Rivera, la última en sumarse al “challenge” de Anitta, lo hace desde su cama

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No hay duda, el “challenge” de Anitta ha sido uno de los más exitosos hasta el momento en Instagram y TikTok. Muchos son los famosos que se han echado al suelo a mover la colita como la brasileña. Pero una de las últimas famosas latinas, antes que llegue el videoclip “Gatas”, es Chiquis Rivera. Sin reparo meneó la colita desde su cama.

La hija de Jenni Rivera estuvo en jornada de ensayos para los próximos Latin American Music Awards a los que llegó modelando un jumper. Muy parecido a uno que usó en una presentación hace un tiempo también para unos premios. No solo es obvio que la cantante de regional mexicano está más flaca, sino que no dejó pasar por alto el reto de la extrovertida Anitta. Al ritmo de “Envolver”, Chiquis Rivera posaba sobre su cama y hacía el típico movimiento de el “challenge” de Anitta. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fans 🐝💕 (@chiquis_diva)

Justamente esta última se estuvo presentando en Coachella 2022 el pasado fin de semana, donde perreó y cantó junto al rapero Snoop Dogg. Sino que también convirtió el escenario de la tarima principal en una verdadera fiesta brasileña. Mismo día en que Grupo Firme cantó y cautivaron con el regional mexicano. Mismo género que comparten con Chiquis que se prepara para una noche explosiva el jueves cuando se lleven a cabo los Latin American Music Awards 2022. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera es otra de las famosas que no para de trabajar. Ya sabemos que es del mismo “team” de Bichotas como lo son Karol G y Becky G. Mismas que dejaron a todos sin palabras al interpretar “MAMIII” por primera juntas el fin de semana. La ex de Lorenzo Méndez ya dio inicio también a su giras Abeja Reina Tour 2022, que la llevará por varias ciudades de los Estados Unidos. De hecho acaba de lanzar un abreboca del tras cámaras de su concierto en Pala, California. View this post on Instagram A post shared by Lando Joan 🕊 (@landoslays)

Además ha lanzado dos productos de belleza recientemente: un labial y un delineador de cejas. Acaba de estrenar el video de su más reciente tema “El Honor”. Ahí se deja ver muy sexy y prende fuego al auto y la ropa del “galán” de la historia.

Pero no se olvida de lo más importante, su familia. En el mismo concierto en el Palace Casino, Chiquis Rivera pidió un gran aplauso para su abuelita Doña Rosa, quien se encontraba entre el público. Le agradeció delante de todos de haberla ido a ver. Esto anula los rumores de una posible enemistad entre ambas, después que se realizara la auditoría de las empresa de Jenni Rivera. View this post on Instagram A post shared by Chismes SPANGLIOSO 💋💋 (@spanglioso)

Su hermana Jacqie Rivera está al mando de la misma como albacea principal. Pero Johnny López, el menor de los hijos de La Diva de La Banda, está aprendiendo de todo el negocio para también encargarse en parte del legado de su madre. Así que no es de extrañar que en nada nos sorprenda alguna buena noticia para los fans de Jenni. View this post on Instagram A post shared by Johnny Cinco (@thegreatcinco)

Sin duda, Chiquis Rivera ha mostrado haber sobrepasado muchas de las zancadillas de su vida. Ahora es una de las famosas latinas que más empodera a la mujer hispana a través de su talento y coraje. Prueba de esto es el exitoso video que grabó junto a Thalia, su amiga Becky G y Play-N-Skillz, “Baila Así”, mismo que cuenta con más de 6 millones de vistas en Youtube.

