En bikini amarillo, Melenie Carmona se recuesta boca abajo para presumir su bronceado

Melenie Carmona ha complacido a sus fans con nuevas fotografías que la muestran durante sus vacaciones en Los Cabos, reflejando que se divirtió al máximo durante esos días de descanso. En las imágenes ella aparece recostada en un camastro, usando un sexy bikini amarillo mientras se broncea.

En otras fotos la hija de la cantante Alicia Villarreal posó junto al balcón, generando muchos comentarios positivos, incluyendo los de su propio padre (Arturo Carmona), quien escribió: “Así o más hermosa tu?!!!! Oyemeeeee!! TE AMO MI NIÑA!!❤️” View this post on Instagram A post shared by Mel Villarreal (@meleniecarmona)

Durante el viaje Melenie también recorrió el mar a bordo de un yate, y desde ahí se dejó ver muy contenta luciendo su figura en un bikini a cuadros. Las fotos generaron más de 12,000 likes y las complementó con el texto “💙spam porque last day💙”. View this post on Instagram A post shared by Mel Villarreal (@meleniecarmona)

