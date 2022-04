Conoce la casa de Juan Vidal, el dominicano que pondrá candela en ‘La Casa de los Famosos 2’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El dominicano Juan Vidal, de 45 años y quien formará parte de ‘La Casa de los Famosos 2’, nos ha llevado a conocer, por medio de diversos videos y fotografías, la hermosa casa campirana que comparte con Natalia, su pequeña hija.

Cocina

La cocina de su hogar es algo pequeña, pero muy bien distribuida. Está equipada con una alacena rústica de tono café y con electrodomésticos de acero inoxidable. @juanvidaloficial #fyp #juanvidal #fitness #miami #mexico #venezuela #puertorico #republicadominicana ♬ sonido original – Juan Vidal Gil

Comedor

Su comedor está compuesto por una mesa rectangular con capacidad para seis sillas de tono crema y por diversos artículos decorativos. @juanvidaloficial #dúo con @erikabuenfiloficial #fyp #parati #comedia #belleza #mexico #venezuela #republicadominicana #puertorico #usa #miami #newyork ♬ original sound – Meme-o

Sala de televisión

Su sala de televisión está conformada por sofás grises, por un mueble para su televisión y por una chimenea de piedra. @juanvidaloficial #dúo con @erikabuenfiloficial visitando a mi vieja y me sale con esto?? #comedia #tiktokmexico ♬ sonido original – Gil Martinez

Gimnasio

El encierro por el COVID-19 no fue un impedimento para que el caribeño conservara la figura atlética que tanto lo caracteriza, al haber improvisado un gimnasio justo a un costado de su chimenea. View this post on Instagram A post shared by Juan Vidal Gil (@juanvidalgil)

Sala de juegos

Como toda casa de buen padre, la de Juan Vidal tiene un espacio específico para el esparcimiento de su nena, quien, incluso, cuenta con su propia casa india. View this post on Instagram A post shared by Juan Vidal Gil (@juanvidalgil)

Recámara

Su recámara, que destaca por sus paredes pintadas de gris y blanco, está conformada por una cama grande con ropa de cama de color blanco y cabecera chocolate, así como por un mueble de madera para su televisión. View this post on Instagram A post shared by Juan Vidal Gil (@juanvidalgil)

Baño

Su baño cuenta con un tocador, con un wc y con una ducha con cancel transparente, siendo ese uno de sus sitios favoritos para tomarse selfies para deleite de sus fieles seguidoras. @juanvidaloficial Consejos para caribeños #fyp #comedy #juanvidal #republcadominicana #puertorico #mexico #venezuela #miami #newyork ♬ sonido original – Juan Vidal Gil

