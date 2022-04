Desde las alturas, Sara Maldonado presume su retaguardia usando un traje de baño amarillo neón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sara Maldonado eligió un elegante hotel de Ciudad de México para hacer una nueva sesión de fotos que compartió en su cuenta de Instagram. Usando un traje de baño color amarillo neón, la actriz mexicana de 42 años lució su retaguardia y posó desde las alturas.

Sara también aparece en el más reciente número de la revista EstiloDF, usando elegantes atuendos; ella misma se describe como “una persona renovada por dentro y por fuera”, sobre todo por las operaciones a las que se sometió el año pasado y que le dieron mucha más confianza en sí misma. View this post on Instagram A post shared by Maldonado Sara (@saramaldonado) View this post on Instagram A post shared by Maldonado Sara (@saramaldonado) View this post on Instagram A post shared by EstiloDF (@estilodf)

Sara Maldonado no ha dejado de trabajar, y próximamente se estrenarán dos series y una película en las que lleva roles estelares. Actualmente se presenta en la obra de teatro “Prueba perfecta” y ha obtenido buenas críticas por su personaje. View this post on Instagram A post shared by Maldonado Sara (@saramaldonado)

