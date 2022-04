En video, Becky G le retira la mano a un hombre que posó con ella para una foto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un video de Becky G se ha vuelto viral, pero no se trata de un promocional de alguno de sus nuevos sencillos. En el clip, la cantante aparece durante un reciente evento de la revista Flaunt que se llevó a cabo en Los Ángeles. Un hombre posó con ella y con otra chica para una foto, pero al rodear con su mano el hombro de Becky ésta rápidamente la retira, siendo muy firme al mostrar su incomodidad y sonriendo inmediatamente a la cámara.

A los pocos minutos de haber sido publicado el video surgieron comentarios elogiando la forma en la que Becky se dio a respetar y criticando la forma en la que se comportó el hombre, cuya identidad no se ha revelado hasta el momento. En la fiesta la cantante lució espectacular en un vestido de color rojo de escote en v, complementando su look con elegante joyería.

En las fotografías para la revista Becky aparece posando en la arena, luciendo outfits como un vestido negro con pequeñas esferas y un top amarillo. Ella habló sobre el empoderamiento y la belleza de la mujer latina: “Todo consiste en los bellos colores que hacen de la cultura latina algo tan rico. No todas las latinas lucen igual, no todas venimos en los mismos colores, formas y tallas, así que ¿por qué colocar todo en una misma caja?” View this post on Instagram A post shared by Flaunt Magazine (@flauntmagazine) View this post on Instagram A post shared by Flaunt Magazine (@flauntmagazine)

