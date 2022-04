Karol G: conoce a la sexy y explosiva entrenadora de La Bichota

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si creen que el éxito de Karol G es fortuito, se equivocan. Detrás de ella hay mucha preparación. Clases de actuación, de inglés, de canto, horas de ensayo y sobre todo, de gimnasio. Lucir el cuerpo de La Bichota no es trabajo fácil. Sin embargo, la explosiva y sexy entrenadora de la colombiana, Yarishna Ayala, es la responsable que pueda lucir sus acostumbrado hilos dentales y de dejar a todos botando la baba con el cuerpazo.

Coachella 2022 fue la meta para que Karol G le diera más duro que nunca al gimnasio al lado de una entrenadora que pone a temblar hasta al menos tímido. Un cuerpo perfectamente tallado y casi 100 por ciento libre de grasa es la característica física principal de Yarishna Ayala. un puertorriqueña que puso a Karol G por largas semana a levantar peso con su retaguardia para lo que ha sido, hasta ahora, la noche más importante de su carrera. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site | México (@karolgsite)

Ambas estuvieron días en el gimnasio entrenando bajo las directrices de la experta en fitness. Al punto, que ya es parte de la familia G. La misma estuvo en primera fila disfrutando de su cliente y amiga. Hasta Papá G publicó una foto con la sexy morena: “Con la mejor entrenadora de todos”. A la familia Giraldo les encanta entrenar juntos y es una de las actividades que hacen seguido. Recordemos que todos, incluyendo la sexy mamá de La Bichota, trabajan en la gran empresa que implica Karol G. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site | México (@karolgsite)

El trabajo y el esfuerzo se ven en tarima. Justo después que la ex de Anuel AA, Karol G, diera Karol G llora y dedica conmovedor mensaje antes de su presentación en Coachella: “Que me dure una eternidad” que marcó la historia de uno de los festivales de música más importantes de los Estado Unidos, Fueron más de 150 personas trabajando durante 6 meses. La Bichota agradeció a los mismos, a su familia, amigos y por su supuesto, a su entrenadora física.

