Paulina Rubio envía emotivo mensaje a su mamá: “Juntas saldremos adelante”

Justo cuando Paulina Rubio había dicho que estaba en uno de los mejores momentos de su vida por diferentes razones. Está trabajando en su disco nuevo. La reconocieron en los Premios Lo Nuestro 2022 por su trayectoria. La relación con los padres de sus hijos, sobretodo con Nicolás Colate Vallejo, parece caminar de mejor manera y comenzaba su gira con Alejandra Guzmán, “Perrísimas Tour 2022“. Pero la vida le ha querido hacer una zancadilla de nuevo: su mamá Susana Dosamantes ha sido diagnosticada con cáncer páncreas.

Por supuesto, “La Chica Dorada” de México no perdió minuto alguno para mandarle un emotivo mensaje de coraje a su mamá en medio de la noticia a través de su cuenta de Instagram. “Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante, mi Fe en tu pronta recuperación es inquebrantable. Estás en muy buenas manos, se que los médicos que te atienden, lo hacen con el corazón. Susana no necesito decirtelo xq ya lo sabes TE AMO y seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano. Se que la luz y las oraciones de todos los que te amamos te acompañan. Bobe tus nietos te aman. Todos juntos de tu mano mamita hermosa”, escribió con mucha valentía Paulina Rubio a Susana Dosamantes. Recordemos que en los últimos años, donde la cantante enfrentó varias batallas legales con los padres de sus hijos, quien siempre se mantuvo como su pilar principal de apoyo fue precisamente su mamá. View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio)

Desde que Paulina Rubio era muy joven Susana siempre estaba a su lado velando de la integridad y la carrera que efectivamente ha cosechado la cantante a lo largo de estos años. Por eso, parte de las palabras de agradecimiento el día de los Premios Los Nuestro 2022 fueron para su mamá. Estas mismas que le retribuyen hoy todo el amor a la mujer de su vida. View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio)

Hace unos días se supo que el concierto de “Perrisimas Tour“ en Pensilvania se había suspendido. De inmediato, se comenzó a especular en las redes sociales que la cancelación del veneto se debía a la baja ventos de boletos. Sin embargo, hasta el momento de cierre de esta nota no había salido un comunicado formal por parte de los productores de las cantantes. View this post on Instagram A post shared by Espectáculos con Fede Ramirez (@federamirez_espectaculos)

Lo cierto es que esto pudiese una muy buena razón para que Paulina Rubio decidiera cancelar alguna fecha. Sin embargo habrá que esperar la información oficial. Por ahora les dejamos la presentación las artistas en el programa “La Noche” de Univision.

