Horóscopo chino de hoy 22 de abril: las predicciones para cada signo

Para este día la serpiente de madera nos ayudará a terminar con las relaciones que no nos están aportando nada positivo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Eso sí, ten en cuenta que, si tu fecha de nacimiento se ubica entre el 1 de enero y el 4 de febrero, tu signo del zodiaco chino es el que correspondió al año anterior, pues para la astrología, solo hasta el 4 de febrero de cada año inicia la regencia de un nuevo animal.

Cuando lees las predicciones del horóscopo chino debes tener en cuenta que lo que te está dando son consejos, para que tu día esté alineado con las energías del animal regente.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El día favorece a los regidos por la rata que están pensando en iniciar alguna dieta. La energía les ayudará a liberar su organismo de toxinas. Pero sí es importante que primero visiten a un especialista, pues las ratas suelen ser de extremos y podrían terminar enfermándose al hacer una dieta estricta o sin supervisión.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este es un excelente día para que el buey lo dedique a su casa. Ponerla en orden, limpiar, mover muebles. Todo le ayudará para que la energía se mueva adecuadamente lo cual le ayudará al buey a sentirse nuevamente a gusto en su entorno. Una planta de jade a la entrada de su casa les ayudará también a mejorar el ingreso de la energía.

Tigre (1938 – 1950 – 1962- 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Si el tigre está pensando en terminar una relación amorosa con la cual ya no se siente pleno, hoy es un día adecuado para hacerlo. Sin embargo, la serpiente les recomienda que no lo hagan si no están plenamente seguros de ya no querer continuar, pues luego podrían desear retomar las cosas y no lo lograrán.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El conejo deberá mantener la calma y actuar con mucha prudencia. Hoy la estrella de los conflictos lo acompañará y podría ganarse un serio enemigo donde menos lo espera. Guarde sus palabras y no le confíe sus secretos a nadie. Evite cualquier comentario de pasillo. Hoy es mejor mantener un bajo perfil y ser muy discreto.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

el dragón se sentirá con deseos de “prenderle fuego” a todo el mundo. Sin motivo alguno hoy se podrá levantar ansioso y pendenciero. Mucho cuidado con esa actitud, si los dragones han tenido días difíciles no tienen por qué desquitarse con las otras personas. Procuren mejor meditar o por lo menos hacer unos minutos de ejercicio al aire libre para que puedan regular su exceso de energía yang.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La regente del día debería aprovechar su energía propia para buscar nuevas posibilidades laborales. Actualicen su currículo o portafolio de servicios, inscríbanse en portales y servicios de búsqueda, empiecen a tocar puertas. No se queden atrás ni esperen para después, porque una excelente oportunidad podría terminar siendo aprovechada por alguien más.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los regidos por el caballo pueden hacer uso de la energía de hoy para cambiar de look. Un corte de pelo o un nuevo color, un cambio de vestuario o cualquier cosa que les recuerde que tienen muchos encantos y que los haga sentir bien con ustedes mismos. Esto no solo les subirá la autoestima, sino que hará que otros se fijen en ustedes para asuntos románticos e, incluso, laborales y comerciales.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La serpiente les traerá a los regidos por la cabra posibilidades de mudanzas y viajes. No las desaprovechen. Los cambios suelen asustar, pero son necesarios para poder avanzar en la vida y seguramente esta opción es la que han estado esperando por mucho tiempo.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono es el amigo oculto de la serpiente y por esta razón el día estará lleno de buenas noticias. Tengan una actitud positiva, sean agradecidos con todo lo que vivan hoy y, ante todo, creen un buen karma a su favor. Los monos que están buscando pareja pueden aprovechar el día para salir y conocer nuevas personas.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Quienes nacieron en los años del gallo deben evitar asociarse hoy. La energía del día no les ayudará a que esa sociedad prospere y, por el contrario, les generará pérdidas de todo tipo. Hoy es mejor actuar solos y no contarle sus planes a nadie, ni siquiera a las personas más cercanas para evitar que la energía se disipe.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los regidos por el perro deben concentrarse hoy en lo importante. No pierdan el tiempo en nimiedades y esto incluye comentarios malintencionados de personas envidiosas. Dedíquense a lo que realmente vale la pena.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El cerdo debe dedicarse a la rutina normal y evitar iniciar cualquier actividad importante. La serpiente es su antagonista y querrá mortificarlo. Regresen temprano a casa y, en la medida de lo posible, eviten reuniones de cualquier tipo, pues su energía estará vibrando un poco más bajo y podrían contraer alguna infección.