¿Qué posibilidades hay de que Raúl Jiménez llegue al Bayern Múnich? El atacante mexicano es una opción para “reemplazar a Lewandowski”

Los futbolistas mexicanos están dando de qué hablar en Europa. La posibilidad de que Edson Álvarez llegue al Manchester United ha generado grandes expectativas entre los aficionados aztecas. Pero no menos importante es la posible llegada de Raúl Jiménez al todopoderoso Bayern Múnich. El atacante de El Tri ha sido vinculado con el histórico dominador de la Bundesliga.

El portal Football Fancast fue uno de los primeros en asomar la posibilidad de que el mexicano arribara al fútbol alemán. Raúl Jiménez viene de superar una grave lesión en su cabeza que lo dejó fuera de las canchas durante un largo periodo. A pesar de las dificultades, el “Lobo” ha recuperado constantemente su ritmo de juego con el conjunto del Wolves de la Premier League.

Sin embargo, a diferencia de una vinculación directa con el caso de Edson Álvarez y el Manchester United, la transacción de Jiménez parece mucho más compleja. Existen tres factores que condicionan la llegada del atacante mexicano al conjunto bávaro. View this post on Instagram A post shared by raulalonsojimenez9 (@raulalonsojimenez9)

Robert Lewandowski, el principal movimiento

En primera instancia todo depende de la salida del goleador polaco Robert Lewandowski. El rumor surgió a partir de la posible salida del ex delantero del Borussia Dortmund. En este sentido, el atacante europeo tendría que desvincularse del equipo para que el mexicano pueda tener un espacio dentro del equipo. View this post on Instagram A post shared by Robert Lewandowski (@_rl9)

El costo de Raúl Jiménez

Otro de los obstáculos del fichaje sería la negociación. Raúl Jiménez tiene contrato vigente con el Wolves hasta 2024. Bajo estas circunstancias, el conjunto bávaro deberá regatear con el equipo inglés para comprar al mexicano. El atacante de El Tri está valorado en €22 millones de euros ($23.7 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by raulalonsojimenez9 (@raulalonsojimenez9)

La competencia del azteca

Claramente, Raúl Jiménez no es el único en la lista del Bayern Múnich en caso de que Robert Lewandowski decida irse. El conjunto bávaro tiene entre sus candidatos a Patrik Schick, Sada Kalajdxic y Benjamín Sesko. La particularidad de todos estos delanteros es que ya han sido probados en la Bundesliga y tendrían un paso adelante del azteca. View this post on Instagram A post shared by Patrik Schick (@p_schicky)

