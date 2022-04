Conoce la casa de Ana Jurka, la hondureña que conquistará el Mundial de Qatar con Telemundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La presentadora hondureña Ana Jurka, de 37 años y quien formará parte del equipo de Telemundo en el Mundial de Qatar, nos ha llevado a conocer, por medio de diversos videos y fotografías, la hermosa casa que posee en el estado de la Florida. Ahí vive en compañía de su esposo, de sus dos hijos y de su perrito, el nuevo integrante de la familia.

Cocina

La cocina es algo pequeña y semiabierta. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra que es utilizada por la bella centroamericana para poner a prueba sus habilidades culinarias y como desayunador para tres personas.

Comedor

A un costado de la cocina está el comedor. Ese espacio está conformado por una mesa circular con espacio para cuatro sillas grises, por una alfombra de tono gris, por un espejo, por un elegante candelabro y por un mueble alto para guardar la vajilla y diversos artículos decorativos. View this post on Instagram A post shared by Ana Jurka (@anajurka)

Sala

Su sala, que es donde suele poner su árbol de Navidad, cuenta con un sofá modular, con un taburete y con un sillón individual de color café, con una alfombra de tono lila y con una pantalla de televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Ana Jurka (@anajurka)

Recámara

Su recámara está compuesta por una cama gran con ropa de cama de tono gris, por una cabecera de diseño muy original, por dos mesas de noche para sus lámparas y por una televisión, en la que seguramente ve todos los partidos que transmite Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Ana Jurka (@anajurka)

Vestidor

Su vestidor goza del espacio y con las cajoneras suficientes para su amplia colección de outfits y de calzado. View this post on Instagram A post shared by Ana Jurka (@anajurka)

Garaje

Su garaje, además de servir para parquear sus vehículos, también es utilizado por la periodista deportiva como bodega y hasta como gimnasio. View this post on Instagram A post shared by Ana Jurka (@anajurka)

Sigue leyendo:

Video: Te llevamos a conocer la increíble y pintoresca casa rodante de Los Recoditos

Así es la mansión que Alicia Keys malvendió en NJ tras siete fallidos años en el mercado

Así es la ‘cárcel inhumana’ donde está preso Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras

Conoce por dentro la espectacular e inteligente casa rodante de Alicia Villarreal