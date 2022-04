Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

LEO

Vienen firmas de documentos importantes, cambios en tu estado de ánimo y oportunidades de mejorar tanto en los ingresos como en el círculo de amistades. Recuerdan que si hablan de ti es porque les importas. Aprende amarte y dale pa delante en todos los planes, tienes todo pa estar bien y ser feliz, quien no quiera estar contigo que se vaya a Chihuahua al baile ya no estás para estar esperando, recuerda que la vida es super corta para andar con lamentaciones.

Pon en su lugar a esa persona que estará hablando de ti, no permitas más chismes ni situaciones que te roben tu paz interior este día. Vienen cambios en estados de ánimos que te pondrán algo triste. Ten cuidado con cuestiones de tu economía, viajes y compras pues las cosas no podrían salir como tu espera.

Es el mejor momento para hacer ejercicio y andar al cien por cienta, ponte las pilas para que le eches ganas y logres tu meta de verte y sentirte mucho mejor, no permitas subidas inesperadas de peso que repercutirán en tu salud. Cuidado con meterte en chismes, no aflojes el gaznate de oquis así que si no te pregunta no hables ni digas nada.

VIRGO

Celos muy fuertes en caso de tener pareja y discusiones. Cuidado con ir tan aprisa en la vida pues podrías caer o cometer algún error. Vienen días muy buenos entre ellas un negocio que habías traído en mente. Cambios de última hora en los dineros, aprende ahorra y no gastar en lo que no necesitas.

Es momento que empieces a ver la vida de diferentes maneras y que no te encierres en tu mundo donde por lo regular te deprimes y te pones mal, todo lo que sucede tiene una razón y un objetivo, no te pierdas en tu camino y ve tras el tuyo. Vienen cambios en tus estados de ánimo que podrían afectar tu trabajo y el ambiente familiar, no es momento de estar triste sino solucionar esos problemas que te aquejan. Aprende a quererte un poco más y perdonar a quienes te dañaron déjaselo a la vida que ya ella se encargará de cobrarles la factura de sus actos.

Muchas oportunidades de viajar y sobre todo de asistir a un curso o escuela o algo que te va a dejar algo de aprendizaje. Momento de que empieces a ver la vida más positiva. Ten cuidado con amores de una noche los cuales podrían dejarte un mal sabor de boca. Viajes, comparas, se perfila el inicio de un excelente mes, podrías darte la oportunidad en el amor si estas soltero o soltera, la pasarás bien.

LIBRA

Movimientos en tus sentimientos, si tienes pareja podrías perder el encanto en cualquier momento, eso se debe a que ya hay mucha monotonía y el amor cada día se va perdiendo. Descubre quién eres y hacia dónde vas, no te pierdas en tu camino y no dejes de creer en ti y en tus sueños. Deja que el tiempo se encargue de todo, si has pasado por un mal momento la vida te va a dejar un aprendizaje y no volverás a ser el mismo o la misma.

Chismes en tu trabajo te podrían poner de malas, que no te importen comentarios, aprende a que se te resbalen energías negativas de personas que no avanzan ni dejan crecer a los demás. Cuida muchas cuestiones de tu economía pues podría haber perdida de los dineros en estas fechas. Vienen días en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes para tu futuro, ya no es momento que te lamentes por el pasado o por lo que no pudiste hacer o realizar anteriormente.

No tengas miedo a cambiar tu lugar de residencia y menos si es para crecer o mejorar en algún aspecto. No te preocupes por lo que no tienes y ve por eso que tanto has anhelado, la vida no te dejará sin nada, pero debes de poner de tu parte, vendrán días en los cuales no sabrás ni que pex con tu vida ni cómo continuar, solo es una prueba para que te levantes con más fuerzas.

ESCORPION WINS

Momento que des entrada a nuevas personas a tu vida para que veas diferentes cosas en ella, sino hay nada nuevo no habrá ningún cambio, debes preocuparte un poco por verte y estar mejor, la vida te pone en bandeja de plata todo lo que quieras y desees, pero está en ti si lo tomas o lo dejas ir.

Tus pensamientos y actitudes no han sido del todo buena y muchos de tus problemas se deben a eso, tardarás un tiempo en encontrar paz y estabilidad, pero lo lograrás al fin de cuentas. Es momento de darle vuelta a la página y sanar el pasado y hacer a un lado todo eso que te causo conflictos o problemas anteriormente. Te viene cama de placer, momentos muy buenos con tu pareja en caso de tener, si estas soltero o soltera un nuevo amor llega mediante redes sociales.

Aprende a deslindarte de todo eso que te causo conflicto y problemas en el pasado. Un amor importante llegará si no tienes una relación, y con él, cambios muy fuertes al punto que dejes muchas cosas por. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás aprender a quererte un poco más y darte cuenta de que nadie en tu vida es indispensable y todos somos reemplazables, ponte perris.

ARIES

Cuidado con caídas o accidentes que estarán a la orden del día. Momento de que crezcas para ser mejor persona y ser humano. Chismes laborales que irán desapareciendo cuando aprendas a ignorar esos comentarios. Cuidado con cambios de conducta en quienes te rodean y te puedan afectar con sus comentarios.

No des por hecho nada que no has visto o desconoces, sino cambias tu carácter y no mejoras en tus puntos negativos no lograrás salir de donde te encuentras. Mejora laboral pero muchas trabas por parte de un compañero o compañera de trabajo. Una noticia nada grata y una amistad te buscará con planes de salir de fiesta. No permitas que esas metas y sueños que te has propuesto se los lleve la tostada, no te sigas atontando más y échale muchas ganas para lograr de una buena vez ese proyecto que tienes en mente.

Cuídate de caídas y dolores estomacales, grandes amores y grandes cambios para tu vida que te dejarán un gran sabor de boca, no te cierres a nuevas oportunidades, aprende a quererte y darte cuenta de que lo que quieras y deseas lo tendrás. Estabilidad económica la encontrarás poco a poco solo trabaja en eso y ten un poco de paciencia. Vienen oportunidades buenas las cuales tienen que ver con comercio y con una venta de algo.

TAURO

La tranquilidad comenzará a llegar a tu vida, estos días te servirán mucho para reflexionar y darte cuenta hacia dónde vas qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas para estar bien. Es momento de que creas y confíes en tu poder de convencimiento pues gracias a ese podrás mejorar en lo laboral y sobre todo en el amor. Sueños premonitorios que te indicarán situaciones que estarás por vivir. Te enteras de que te mintieron o engañaron, dejarás de hacerte daño y velarás más por tu bienestar.

En la medida que des recibirás, sino estas dispuesto o dispuesta a sacrificar tu tiempo, esfuerzo y dinero en una persona no vale la pena que te eches la soga al cuello por alguien de quien aún dudas de su credibilidad, amor e interés por ti. Aprende a decir que no y a ver más por ti antes que por las demás personas. Hay días en que no te encuentras o no sabes qué hacer, eso se debe a la inestabilidad de tus planes y sueños, ponlos en la mesa, escríbelos y no los pierdas de vista cada día deberás de dar un paso para conseguirlo pues si un día fallas te atrasarás y así no llegarás a la meta.

Ten cuidado con amores del pasado y con personas que llegan ahora a tu vida. Días de reflexionar mucho y de darte cuenta de que vida solo hay una sino la provechas ahora jamás lo harás. Mejoras laborales, encontrarás cierta estabilidad y paz en tu interior en estas fechas, quiérete y amate un poco más.

GÉMINIS

Es momento que le des vuelta a la página y comiences a ver tu vida más positiva, si algo no salió como pensabas no pasa nada, es momento de empezar desde cero, días de mucha reflexión y cambios que tendrás que modificar aún más para obtener mejores resultados. No pierdas tu tiempo en querer ir hacia donde no quieres, tu corazón siempre te va a indicar el mejor camino a seguir. Te vienen noticias muy buenas y también posible amistad o familiar caerá en cama.

Amor del pasado retorna y podría surgir algo muy bello sin embrago habrá personas que les pondrán obstáculos. Cuídate de una caída o fractura. Vienen días de mucha reflexión en los cuales iras soltando todo eso que te hace daño y no te ha dejado avanzar, una amistad tuya sufrirá un accidente pero no será nada de gravedad.

Toma el control de tu vida y no permitas que ninguna persona se meta donde no le llaman y menos si es tu vida privada. Habrá momentos en que desearás estar con alguien más a pesar de estar con tu pareja, simplemente porque quizás ya no estas a gusto. Cuidado con esos pensamientos pues pueden destruir todo a su paso y el día de mañana arrepentirte de las decisiones que tomas.

CÁNCER

Ten presente que si cometiste un error las disculpas no bastarán y con el paso del tiempo deberás de pagar dicha factura. Momento de cambios, de enfrentar situaciones y de darte cuenta de que el amor no se hace en una noche. Posibilidad de encamamiento en caso de estar soltero o soltera, date el gusto y el taco. Hay días en que desearás estar en otro lugar es parte de movimientos lunares.

Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja le está metiendo ideas tontas sobre ti en su cabeza. Cuidado en quien confías pues podrías ser víctima de fraude o perderás dinero o algo de valor. Hay días en los que quisieras regresar el tiempo, no tiene caso hacerlo, es mejor enfrentar la realidad y disfrutar lo que estás viviendo.

Amores del pasado retornan y con más fuerzas, perdonarás las fallas que te hicieron y les darás otra oportunidad, no permitas que te quiten el sueño personas que buscarán dañarte con malos comentarios. Te aplicarás en el gym o harás una rutina de ejercicio, vas bien si sigues así lograrás lo que deseas en poco tiempo.

PISCIS

Mucha suerte en juegos de azar, nuevos planes y proyectos comenzarán a salir a flote sobre todo uno que tenías pendiente desde hace tiempo. Es importante que mires al pasado y veas lo que pasaste, sino valoras lo que tienes ahora no te quejes que un futuro sigas igual o peor que antes, la vida te dio una segunda oportunidad para remediar cualquier error que hayas cometido, es momento de que controles tu carácter que no te ayuda en nada y dejes de buscar culpables cuando sabes que el único culpable eres tú.

Ese plan que tienes para obtener un poco más de ingreso va a salir muy bien, pero necesitas saber con quién emprender ese negocio o de lo contrario te pueden dar gato por liebre y al final tener perdidas monetarias. Momento de creer y confiar más en ti y en quién eres, no te dejes caer y menos vencer date la oportunidad de conocerte y de cambiar actitudes negativas que hayas tenido; el amor es incierto y con el paso de los días irás madurando y te darás cuenta de que no todo es lo que esperabas.

Hay días en que sientes que no podrás más, ¡cuando toques tierra te darás cuenta de que puedes levantarte con más fuerzas, recuerda que las aves antes de emprender el vuelo tocan el suelo!

ACUARIO

Cuidado con cambios en tu economía, con apostarle a algo que sabes que no te dará los frutos que requieres. No permitas que nadie forme parte de tu círculo de amistades sino lo merece, quita gente que estorbe y solo te cause problemas. Aprende a ver más por ti, a quererte y respetarte y darte cuenta de que tienes una vida que sacar a flote.

No te limites en tus sueños ve tras ellos y que sea lo que Dios quiera, lo mejor está por suceder. Dios te dará la oportunidad de reivindicarte y de mejorar en todos tus errores. Manda a la fregada esos obstáculos que te impidan llegar a donde quieras. Si tienes pareja cuídala muchísimo que vienen pleitos por malentendidos y falta de tiempo. No permitas que amores del pasado se inmiscuyan en tu presente.

Tu carácter será lo que te ayudará en esta etapa a ir por lo que quieres, eres una persona muy fuerte que saldrá adelante de cualquier adversidad si realmente se lo propone, trata de no ir tan aprisa y de llevarte las cosas con calma, vienen amores importantes y con ellos el desinterés tuyo hacia alguien que no podrías sacar de tu cabezota.

CAPRICORNIO

Date la oportunidad de reencontrarte contigo mismo y reconocer tus errores y tus aciertos para de este modo no volver a cometerlos. Debes confiar en tu sexto sentido que te indicará de qué persona debes alejarte pues su energía podría dañarte demasiado y hacerte cometer errores de los cuales será complicado salir. No te dejes caer ni vencer por nadie, ve por lo que quieres y siempre has soñado y comienza a buscar oportunidades en lo laboral pues este día se presta excelente para conseguir algo mejor.

Cierre de ciclos, terminan relaciones de noviazgo o amistad, madurarás muchísimo estos días, te vas a enterar de verdades que te dolerán en el alma, ten calma y paciencia si quieres ver la luz. Cuidado con un amor del pasado que regresará a ti y te meterá en problemas. Siempre que esperes recibir lo mismo que das terminarás decepcionándote, ya dale vuelta a esa hoja y deja que cada quien se haga responsable de sus actos, ya no estás para esas cuestiones tu vive y desfruta lo que eres, lo que haces y hacia dónde vas.

Aprende a no dar segundas oportunidades en el amor o te vas a arriesgar a que te vuelvan a dañar, dale vuelta a la página y no permitas que otras personas tomen el control de tu vida, recuerda que tú tienes la última palabra en todo lo que quieras hacer o emprender.

SAGITARIO

Date la oportunidad de creer en los sueños pues estás muy cerca de conseguirlos, un viaje comenzará a planearse. Vienen amores nuevos y cambios en tu estado de ánimo. Aprende a soltar todo eso que ya dolió demasiado y no te ha permitido avanzar. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de familia, pues se avecinan pleitos y enfrentamientos. Deja de mendigar cariño, amor y atención y busca la manera de que la persona que se quede a tu lado sea porque así lo quiere y no porque tienes que pedírselo.

Busca la paz y estabilidad en Dios y la obtendrás, te has olvidado de dar gracias y ese ha sido el problema para que no obtengas eso que quieres y deseas en tu vida. Los sueños te mostrarán el camino que debes de seguir para lograr esa meta que traes en mente, pon mucha atención pues estos días tendrás ciertas visiones o sueños que te dirán de qué manera lograrás tus objetivos.

Días en los cuales estarás pasando por una situación muy complicada pues traerás en tu mente y pensamiento a personas de tu pasado que significaron mucho para ti. Es momento de darle vuelta a la hoja y de centrarte en eso que quieres y que mueve tu mundo, no permitas que amores del pasado sigan en tus filas, no permitas que te vuelvan hacer sentir menos.