Tyson Fury no tuvo filtros para hablar del Canelo Álvarez y de los mexicanos 

Tyson Fury es uno de los boxeadores más sonados de la actualidad. El campeón de la CMB pondrá su título en juego cuando enfrente a Dilian Whyte en la división de los pesos pesados. Antes de su combate, el boxeador británico expresó algunas palabras que fueron dirigidas hacia Canelo Álvarez y a los mexicanos en general.

El imponente boxeador británico reconoció su gusto por las peleas de Saúl Álvarez. Fury reveló que es un espectador de los combates del tapatío e indicó que le gustaría estar presente el 7 de mayo en Las Vegas para ver su pelea en contra del ruso Dmitry Bivol.

“Veo las peleas del Canelo, es un gran peleador. Muy entretenido. Me gustaría asistir a su pelea contra Dmitry Bivol en Las Vegas“, sentenció Tyson Fury en una entrevista con ESPN. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

El británico que tiene a México marcado en el mapa

Tyson Fury también se refirió a los aficionados mexicanos. A pesar de que Canelo es cuestionado, el británico considera que el tapatío tiene un buen apoyo. Además, el campeón de la CMB reconoció tener un gusto especial por la cultura mexicana y ve a México como un país formador de grandes boxeadores. View this post on Instagram A post shared by Jorge Capetillo (@jorgecapetillo02)

“(Canelo) tiene mucho apoyo. La gente en México son muy buenas personas. Personas trabajadoras. Uno de mis entrenadores, Jorge Capetillo, es de México. Adoro la cultura mexicana. Grandes peleadores. Una nación que pelea“, explicó.

Tyson Fury y Dillian Whyte se enfrentarán este sábado 23 de abril en Wembley, mítico estadio londinense.

