Yanet García, “La Chica del Clima”, expone sus curvas con un microbikini mientras descansa sobre una hamaca

Yanet García no deja de llamar la atención con su torneada figura, como ejemplo de ello se encuentran las atrevidas imágenes que continuamente comparte dentro de las redes sociales tal como sucedió este fin de semana, pues la modelo mexicana, quien también es conocida como la “Chica del clima”, enamoró a sus fanáticos con una postal en la que lució su torneada retaguardia.

La presentadora mexicana prendió fuego dentro de su perfil de Instagram, en donde compartió con sus 14.6 millones de seguidores una ardiente fotografía en la que se mostró desde un ángulo pocas veces visto, pero que provocó la admiración de los más exigentes.

En esta ocasión, se dejó ver mientras posa para la cámara acostada sobre una hamaca blanca, en donde descansó sus curvas mientras viste un mini bikini en color negro que apenas se ve.

La lluvia de reacciones no se hizo esperar y en unos cuantos minutos acumuló miles de mensajes y “me gusta” que confirmaron por qué es considerada una de las celebridades favoritas dentro de esta comunidad virtual.

Mientras que en otra publicación expuso su bronceado perfecto con un traje de baño de dos piezas de animal print, con el que posó frente al mar. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Desde que debutó el la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, la exconductora del programa ‘Hoy’ no ha dejado de causar revuelo en dicho perfil social, pues además de presumir sus trajes de baño más pequeñitos, también logra arrancar suspiros con reveladores conjuntos de lencería de encaje y transparencias que dejan muy poco a la imaginación.

Así fue como días antes atrajo las miradas, pues modeló ante la cámara con un con un set de prendas íntimas con detalles en color neón que realzó su silueta, principalmente su voluptuosa retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

