Eduin Caz y Jhonny Caz hacen arder la tarima de Coachella y celebran con Becky G el éxito de Grupo Firme y México

El primer fin de semana de Coachella 2022, Grupo Firme dejó sin palabras a los grupos presentes con su excelente presentación sobre todo cuando cantaron “Tusa” de Karol G y Eduin Caz se quitó la camisa. Pero ahora tuvieron una invitada que consideran una hermanita par ellos, se trata de la exitosa Becky G. Al terminar la exitosa presentación, Grupo Firme celebró su éxito alzando la bandera de México junto a la cantante. Pero hay que hacer un inciso para decir que los atuendos de Johnny Caz y Eduin Caz dieron mucho de qué hablar e hicieron arder a tarima.

Para nadie es un secreto, el éxito torrencial de Grupo Firme está conquistando tarimas que no eran pensables para las bandas de regional mexicano. Banda MS y Grupo Firme han hecho historia porque ahora México se hace sentir muy fuerte en la tarima de unos de los festivales de música más importantes de la costa oeste de los Estado Unidos, Coachella. Después de presumir sus cuerpazos, Jhonny Caz, su hermano Eduin Caz y la talentosa Becky G levantaron la bandera y el nombre de Mexico muy en alto haciendo sentir el espíritu latino muy fuerte. View this post on Instagram A post shared by Grupo Firme (@grupofirme) Deslizar a la derecha.

Sin duda un orgullo para todos los hispanos. Becky G justamente se presentó la semana pasada y cantó por primera vez su éxito “MAMIII” junto a la Bichota, Karol G y dejaron sus “pantysitos” a la vista. Misma que se apareció en la tarima de Coachella con un hilo dental y correas de jea que dejaban a la vista la espectacular figura que sacó en los últimos seis meses la cantante. Todo culpa de su sexy y explosiva entrenadora, Yarishna ayala. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Eduin Caz y Johnny Caz por su parte se jugaron el todo por el todo con sus sexys atuendos. El primero usó una una camisa de cadenas que dejaba al descubierto su abdomen. En sus últimas presentaciones ha catando sin camisa, pues quiere presumir sus musculotes después de su duro trabajo en el gimnasio. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz) Deslizar a la derecha.

Por su parte Jhonny Caz usó un top corto cruzado que dejaba a la vista su cuerpo casi cien por ciento libre de grasa. Además siempre es arriesgado en sus outfits y con este causó sensaciones, pero la verdad es que durante todo el festival ha vestido muy acorde para la ocasión y con colores vibrantes. Sin duda este par son un éxito por donde se les mire. View this post on Instagram A post shared by eduin caz (@grupofirme728)

