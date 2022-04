En plena calle Chiquis Rivera camina sensualmente y luce su figura en ceñido atuendo negro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luciendo espectacular, Chiquis Rivera se dejó ver caminando muy sensual en una calle por la noche, presumiendo sus curvas en un original y ajustado atuendo de color negro con muchos anillos como adorno. Ella posó como si fuera una modelo con el tema clásico de 2Pac “How do u want it” como fondo musical.

La cantante asistió el pasado jueves a la entrega de los Latin American Music Awards, luciendo tres sexys outfits: un vestido negro con múltiples aberturas para posar en la alfombra roja; ceñidos leggings y body blancos para el opening, y un elegante enterizo de ese mismo color para la fiesta posterior al evento.

Chiquis ya ha dado inicio a su esperada gira “Abeja reina”, obteniendo una vez más la aceptación de todos sus fans. En su cuenta de Instagram compartió fotos y un video en el que aparece luciendo su curvilínea figura con el atuendo que le diseñaron especialmente para sus conciertos: “Lo he escuchado todo desde que inicié mi carrera como cantante… pero gracias a Dios que sólo le hice caso a mi voz interior… y a los aplausos de mi público. 🤍✨ Gracias por tanto amor mi querido Boss Bee Nation. Los amo, infinitamente! 🐝👑” View this post on Instagram A post shared by Lando Joan 🕊 (@landoslays) View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

