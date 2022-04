Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 25 de abril al 1 de mayo 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El horóscopo chino esta integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 25 al 1 de mayo del 2022.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana las personas a tu alrededor conocerán tu verdadera esencia, no habrá manera que sigas ocultando lo bondadoso, bondadosa que puedes ser cuando alguien te necesita, esto hará que te miren con otros ojos. Puedes llegar a sentir cierta inquietud a mitad de semana, el sexto sentido te puede estar avisando de algo, así que no dejes de ponerle atención a las señales, a los sueños, quizá ahí encuentres respuestas y dejes de sentir esa inquietud. Son días interesantes para buscar un camino espiritual, un camino que te lleve a encontrar calma y paz mental, no dudes y ve en la búsqueda.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Podrás estar un poco intolerante, puedes estar con el genio un poco arrebatado, cualquier crítica u observación podría sacarte de balance, así que trata de no contestar, es preferible respirar profundo y esperar para responder de manera correcta y sin molestias. Esta semana no quieras arreglar ningún asunto legal o amoroso, lo puedes complicar por un desplante, así que espera para después. Modera tus palabras, tus modos y tus maneras, ahora que sabes que la energía de esta semana puede provocar estar en desbalance con tu entorno. En la salud necesitas poner atención a las cargas energéticas que le pongas a tus hombros y estómago.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Esta semana no conviertas todo en un drama, las personas no están a tu disposición las 24 hrs del día, se prudente y no seas tan demandante, lo único que provocarás es que se alejen de ti y no contesten llamadas ni mensajes. Respeta los espacios de cada uno, no seas entrometido, si no te piden opinión es mejor que estos días te quedes callado, callada. Tendrás que hacer una reflexión profunda y entender por qué te sientes así, qué es lo que te hace falta emocional o energéticamente que te esta haciendo actuar de esta manera. Esta semana te la oportunidad de hacer una introspección profunda y acomodar a cada emoción, a cada persona, a cada situación en su justo lugar.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Esta semana tienes valiosos objetivos, no los pierdas de vista, puedes tener muchas distracciones en el camino y estas harán que te desvíes de esos objetivos que tanto trabajo te ha costado organizar, así que primero el deber y después el placer. Estos días son muy buenos para el aprendizaje, desde el escolar, hasta el de la vida, así que cada paso que des estos en estos momentos te traerá enseñanzas poderosas que te serán de gran ayuda para el resto del año, esto te dará grandes ventajas sobre adversarios más adelante. En la salud es importante mantengas en perfectas condiciones la circulación sanguínea, no permitas que esta deje de funcionar al cien o te puede traer demoras en todos tus planes.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Sabes perfecto que ya tienes que dar el siguiente paso, que la vida te grita que es el momento para dar el salto, pero te gana el miedo, te gana la situación cómoda en la que te encuentras en el ahora, pero permítete averiguar que hay mas allá, permítete cruzar la puerta y averiguar de lo que eres capaz, no dudes de tu inteligencia, de tu capacidad, no estés más en la encrucijada, confía en tu instinto, escucha el latido del corazón ¿para dónde tienes que caminar? No descuides tus oídos, ellos pueden estar padeciendo porque te niegas a escuchar las palabras sabias de las personas mayores de tu familia, ellos te empujan con un buen consejo y tu miedo no deja que escuches con claridad, lo único que puedes lograr con eso, es lastimar físicamente a tus oídos.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Esta semana te da la valentía para presentarte físicamente ante alguien y por fin poner todo en claro, sin más mentiras, secretos, tapujos, tendrás que ser fuerte y valiente para la respuesta que te espera, como puede ser muy afortunada, como puede ser todo lo contrario, pero ya lo sabias, por eso no te presentabas personalmente, así que tendrás que asumir las consecuencias de tus actos pasados. Si la respuesta te favorece agradece profundamente y si es negativa sigue trabajando en mejorar esa actitud que te tiene hoy aquí y así.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Ya no eres parte de ese camino, de ese lugar, pero te empeñas en seguir ahí, lo único que logras es lastimarte y no avanzar, tu solo, tu sola te estas cortando las alas por no querer soltar, por terco y soberbio, por no querer entender que ya no es ahí. Esta semana tienes que ser muy determinante contigo, hacerte una promesa cabal y cumplírtela. Es importante que estos días pongas en marcha esa terapia ya sea física o emocional que has pospuesto por no querer enfrentar las cosas, podrías sí, terminar agotado, agotada esta semana, pero si haces lo correcto en las próximas semanas tendrás una recuperación física, mental y espiritual muy grande y sorprendente.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Recordar es vivir, así que no dudes en sacar del armario viejos recuerdos, fotos, cartas, esos detalles que en el pasado te hicieron mucho bien y llenaron tu corazón de amor, date la oportunidad de volver a sentir esas cosquillas que tanta falta te hace volver a revivir. Seguramente encontrarás en estas cosas materiales algo que abra de nuevo la esperanza a un nuevo amor, a un nuevo viaje, a un cambio que tanto te hace falta. Son días muy buenos para que te ocupes de ti y de ese cambio tanto externo como interno que te urge hacer. Escucha a tus amigos, ellos están preocupados porque últimamente te hace falta esa chispa que te caracteriza, cuenta con ellos para que te acompañen en los cambios que quieras hacer estos días, para que te acompañen a caminar por los viejos y nuevos momentos.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Sentirás que tienes tanto que hacer y que los días no te alcanzaran, pero no es así, simplemente tienes la mente saturada de días pasados y vienes con esa inercia a empezar una nueva semana, así que respira profundo y organízate, si lo haces así, te sobra tiempo hasta para ir a eventos y fiestas. Será grandioso como la gente querrá estar cerca de ti por la vibración tan alta que tendrás estos días, solamente protégete, porque habrá quien quiera inconscientemente absorber algo de todo lo bueno y brillante que emanaras esta semana. Comparte con la familia, hace mucho que no vas a una comida familiar y ya te extrañan, extrañan que les cuentes de tu vida que siempre es una aventura. No descuides tus articulaciones, no hagas esfuerzos físicos porque puedes detonar alguna vieja lesión.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Esta semana tendrás que estar muy atento, atenta con tu puntualidad, no hagas esperar a nadie, no llegues tarde a las citas que tengas estos días, o podrías perder grandes oportunidades laborales, y no sabes si en algún momento se te puedan volver a presentar, así que cuida tus tiempos, levántate un poco más temprano. Detente antes de gastar el dinero en algo que no necesitas, es solo por deslumbramiento, cuida de tus finanzas, es momento de que no mal gastes tu dinero y hagas un reajuste en las finanzas, solo así podrás acabar en números negros el mes.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Es momento de salir del estancamiento, eso que tantas demoras tuvo en días pasados, esta semana, se mueve de manera rápida y certera, el camino estará abierto dándote la posibilidad de alcanzar la meta al finalizar la semana. Tendrás momentos de grandes alegrías provenientes de tu profesión, ascensos, aumento de sueldo, promociones, bonos. No dejes de trabajar por lo que quieres, que todo lo anterior, no haga que le pongas menos empeño al trabajo. Estas listo, lista para un compromiso mas formal con tu pareja, así que es tiempo de tener esa platica para empezar a forjar el futuro juntos.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Tu excelente condición física podrá ayudarte estos días a mantenerte fuerte para esta semana que vine llena de esfuerzo, aliméntate bien, duerme tus horas, no te mal pases, porque requerirás de mucha fuerza para sacar la semana adelante, puede presentarse desde una ponchadura de llanta, hasta hacer una labor domestica que será apremiante se remedie. Aprovecha la energía que te rodea estos días para poner orden en la oficina, tienes hecho un desastre porque no has tenido ni fuerza ni ganas para organizar ese lugar, pero es importante lo hagas ya, el desorden lo único que genera es que la energía no fluya de manera correcta, entonces todo podría empezar a estancarse en tu lugar de trabajo por la decidía. No digas que no a una propuesta para un negocio nuevo, puede ser buena y sobre todo algo nuevo que hacer que buena falta te hace.